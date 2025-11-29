林心如、霍建華也來了！低調出席許瑋甯、邱澤婚禮 2大男神罕見同框

記者趙浩雲／台北報導

左起林心如、陳怡蓉、薛博仁、霍建華參加許瑋甯與邱澤的婚禮。（圖／翻攝自臉書）

許瑋甯與邱澤昨（28日）在台北文華東方補辦婚宴，星光熠熠，演藝圈眾多好友都來了，豪華陣容宛如三金紅毯，其中最受外界關注的就是超低調夫妻檔林心如、霍建華。兩人並未接受媒體拍照與訪問，全程在場內悄悄現身，卻意外被陳美鳳公開身影。

陳美鳳在婚宴上與一群明星好友合照、開心分享喜氣，畫面中竟驚喜捕捉到林心如、霍建華夫妻的身影，被粉絲狂讚「這組合太夢幻」、「林心如真的好凍齡」、「林心如跟霍建華也很登對」。

陳美鳳開心分享與林心如等人壹同參與許瑋甯、邱澤婚禮合照。（圖／翻攝自臉書）

林心如與許瑋甯因合作《16個夏天》成為多年閨蜜，感情深厚，這次特地攜手霍建華前來祝福。林心如身穿粉色上衣、狀態亮眼，甚至在另一張合照中嘟嘴親吻許瑋甯，替好友開心；霍建華則在旁靦腆比出手勢，夫妻二人默契十足，也令人驚艷夫妻檔的狀態仍然十分凍齡。

林心如與許瑋甯、邱澤感情很好。（圖／翻攝自臉書）

婚宴上也能看到陳怡蓉、溫昇豪、柯佳嬿等好友到場祝福，不過他們都低調並未受訪。據了解婚禮現場有陶晶瑩、陳怡蓉、海裕芬、陳美鳳、藍心湄、柯震東、章廣辰、張清芳、春風、關穎、蔡詩芸、王陽明、彭佳慧、王琄、曾之喬、賈永婕、李烈、徐譽庭、程偉豪、金百倫、陳意涵、謝盈萱、9m88等人，婚禮一共有435人在場共享盛宴。

