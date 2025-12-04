東京最新亮點飯店四選 從「住宿即旅行」開啟旅程主題
【記者 周澄予 ／台北 報導】「住宿即旅行」已成為近年旅人選擇飯店的新態度——旅程不再從景點開始，而是從一間讓人憧憬的旅宿展開。東京近來新開幕的酒店各自以獨特視角詮釋城市魅力：有首度入榜日本米其林一星鑰的奢華酒店、以祭典文化打造沉浸式房型的主題旅宿、坐擁東京灣景致的多機能飯店，以及以日本茶文化為核心的風格精品旅館。每一家都以空間美學、文化敘事與細膩服務形塑專屬的旅行節奏，讓住在東京成為一段值得細細品味的體驗。
【芝浦】費爾蒙東京 Fairmont Tokyo- 全球奢華酒店品牌首於日本揭幕
盡收東京鐵塔與港灣景致，擁有百年以上接待王公貴族及歷史名人的「Fairmont」，於東京芝浦「BLUE FRONT SHIBAURA TOWER S」35～43樓華麗開幕，居高臨下，盡覽東京鐵塔與東京灣壯麗景致，享受都心奢華與絕美景觀的極致體驗。
▲室內無邊際泳池、戶外休閒泳池、SPA、桑拿及健身房，滿足身心的放鬆體驗。讓優雅時光放進回憶的旅行箱。©フェアモント東京
全館217間客房（含29間高級套房）皆超過52㎡，設計典雅，注重細節與奢華感。多數房型配備大型窗戶引入自然光，享受東京鐵塔或東京灣景致陪伴入住；部分房型設有日式縁側區，在每一方寸之間，流露出都市綠洲的從容與雅致。
餐飲方面，「費爾蒙東京」提供現代風格的法式餐酒館、職人壽司、高級鐵板燒以及精緻酒吧，打造多樣化的美食舞台。此外，酒店設有室內無邊際泳池、戶外休閒泳池、SPA、桑拿與健身房，讓身心徹底放鬆，在舒適的運動與休憩中獲得最佳舒緩。
▲費爾蒙東京共備有5間風格各異的餐廳與2間酒吧，映照東京美食文化的豐富與多樣性。©フェアモント東京
被譽為「酒店中的酒店」的特別樓層——費爾蒙黃金樓層，設有專屬「費爾蒙黃金貴賓廳」，賓客可在此享受細緻入微的款待，度過專屬的奢美空間，體驗典雅而悠閒的高級氛圍。費爾蒙東京，巧妙融合都市的現代活力與灣岸的寧靜優雅，頂級奢華的住宿體驗，為旅行時刻增添非凡光彩。
▲2025年7月開業的祭典主題體驗型旅宿，入住即能感受日本祭典的熱鬧氣氛。©OMATSURI BASE
【中野】OMATSURI BASE – 住進祭典記憶 以神轎意象入眠 體驗文化溫度的新概念旅宿
一間以日本祭典為主題的體驗型旅宿「OMATSURI BASE」，於2025年7月開幕。位於東京市中心的新橋車站附近，喜愛日本祭典的熱鬧與歡樂，絕不可錯過。客房以「睡魔祭」「祇園祭」等日本著名祭典為設計靈感，最引人注目的是，以實際神轎意象為靈感的「神轎床」。柔和的提燈光影包圍客房空間，彷彿在夜晚祭典中的浪漫入眠。房內還設有榻榻米與緣側風格的休憩區，以及童趣風情的懷舊零食，處處充滿玩心與趣味。
▲從客房到公共空間，每一角落都精心融入日本祭典元素，讓旅人透過視覺、觸覺等，全方位感受日本祭典文化。©OMATSURI BASE
登上屋頂，映入眼簾的是濃濃的日式縁日風情——釣溜溜球、套圈圈等懷舊遊戲，在旅程中輕輕喚起童心與溫柔記憶，彷彿「住進」那一幕幕熱鬧而溫暖的祭典場景。這裡不僅提供住宿，更透過視覺、嗅覺、觸覺等五感，引領旅人深入體驗日本文化之樂，堪稱一處能以身心親歷的「祭典旅宿」。
▲飯店外觀。坐落於水岸環抱之中，現代建築線條與自然景觀交融，呈現優閒度假氛圍。©ANAホリデイ・イン東京ベイ
【品川】ANA Holiday Inn Tokyo Bay – 結合水岸開放感與都心便利性 閱讀休憩區收藏2.5 萬冊書籍漫畫 親子皆宜的次世代飯店
位於天王洲運河畔的 ANA Holiday Inn Tokyo Bay，是洲際集團旗下飯店之一，於2025年4月盛大開幕。結合水岸開放感與都心便利性的嶄新概念，打造出兼具觀光與商務需求的次世代城市飯店。全館以嶄新形象重新登場，客房可一覽東京灣、天王洲運河以及周邊水岸景致，無論是從羽田機場還是品川車站前往都十分便利，是觀光與商務旅客的理想據點。
▲客房一景。精緻裝潢與柔和光線相互映襯，呈現舒適、典雅的品味空間。©ANAホリデイ・イン東京ベイ
館內設有「The Library Lounge」，收藏超過2萬5千冊書籍與漫畫，提供靜謐雅緻的休憩環境；12歲以下兒童可免費入住並享用早餐服務，貼心照顧親子旅客需求。飯店提供 24 小時櫃檯與完善的旅客支援服務，無論是短期停留或長期住宿，都能依旅客需求靈活安排。以水岸為舞台、以便利為核心，ANA Holiday Inn Tokyo Bay 正以現代城市飯店的新姿態，成為旅人探索東京的全新選擇。
【新橋】Hotel 1899 Tokyo —侍茶師親手調製煎茶與抹茶迎賓 日本茶文化豐富每一刻住宿時光
位於新橋的 Hotel 1899 Tokyo，是一間以日本茶為主題的獨特精品旅館，由擁有百年歷史的龍名館（Ryumeikan）經營，秉持「希望讓更多國內外旅客體驗茶與生活之美」的理念，於 2018 年開幕。旅館透過「茶 × 住宿」的設計概念，將日本茶文化融入每一個空間，讓住宿本身成為一段沉浸式茶文化體驗。
▲入住後，在前台專設的茶吧，由茶藝專家親自提供煎茶與抹茶。客房也備有精緻且考究的茶壺、茶具等泡茶備品。©Hotel 1899 Tokyo
入住櫃檯旁的獨特侍茶吧台，由侍茶師（茶藝專家）親自沖泡煎茶與抹茶，接待每位入住貴賓。客房內備有精選茶壺、茶具及綠茶備品，即便身處熱鬧的東京都心，也能感受到茶藝空間的寧靜氛圍。房內空間設計兼具傳統與現代，讓旅人在每一方寸之間都能細味茶所帶來的悠然與時光厚度。
▲舒適客房一景，可提供兩人入住。©ホテル1899東京
館內咖啡廳提供抹茶甜點、手作茶飲，並設有茶專櫃可購買原創茶葉與茶具，讓旅人將茶的香氣與美好帶回家。五感體驗不僅局限於視覺與味覺，從茶香、茶具觸感到茶藝展示，每個細節都讓入住成為療癒之旅。
