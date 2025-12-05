核能有望2028年重啟 卓榮泰：非核家園可能要重新定義

行政院長卓榮泰。資料照片



經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟進行自主安全檢查，若順利可能2028年重啟核電，是否意味民進黨的非核家園沒有了?行政院長卓榮泰今(12/5)日表示，非核家園還是要追求的目標，但時程沒有在2025年，可能必須往後推延，現在極力發展多元綠能，未來如果新式的核能技術被研發成功可以商轉的時候，政府跟國人也會基於安全考量或基於核廢料不要那麼麻煩，還是有可能去接受，所以非核家園這幾個字的定義，可能要重新來算。

卓榮泰接受《寶島全世界》節目專訪，主持人詢問經濟部核定台電針對核二、核三廠重啟進行自主安全檢查，經濟部長龔明鑫估計最快2028年可重啟，是否意味著每有非核家園了?

卓榮泰表示，核安會訂定了再運轉計畫，交給台電進行自主安全檢查，估計自主檢查約需要一年半到兩年時間，不過誰都沒法保證自主安全檢查的結果，也許要更換的設備沒了、可能某種技術沒辦法用了、更可能遇到地質土壤問題、地震帶問題無法解決。倘若條件許可、完全沒問題，也還要回到核安會決定是否准許重啟。

卓榮泰說，非核家園還是要追求的目標，但時程沒有在2025年，可能必須往後推延，現在極力發展多元綠能，未來如果新式的核能技術被研發成功可以商轉的時候，政府跟國人也會基於安全考量或基於核廢料不要那麼麻煩，還是有可能去接受，非核家園這幾個字的定義，可能要重新來算。但賴清德總統正在推動發展多元綠能的二次能源轉型，這和非核家園並不排斥。

