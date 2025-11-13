沈伯洋領軍！樊啟明推「六都明星隊」 網友笑：在野黨完了

2026地方大選將至，民進黨台北市長人選備受關注。聯電創辦人曹興誠12日建議總統兼民進黨主席賴清德，應徵召民進黨立委沈伯洋參選台北市長，認為沈各方面都能輾壓現任市長蔣萬安，引發外界熱議。資深媒體人樊啟明在臉書點名民進黨六都可能人選，調侃若民進黨提出這樣的陣容，在野黨怎麼會是對手。

民進黨立委沈伯洋。（資料圖／中天新聞）

曹興誠表示，如果賴清德真的要具體、有力地聲援沈伯洋，應該徵召沈參選台北市長，這樣可以讓大家都做沈的後盾，同時向世界展示台灣人維護主權和自由的決心。他認為沈伯洋在學歷、經歷、能力、誠懇、苦幹、親民愛台、民間聲望各方面，都輾壓蔣萬安。

綠委王義川有可能為黨出征桃園市長選戰。（資料圖／中天新聞）

樊啟明在臉書發文表示，民進黨如果在2026提出台北市沈伯洋、桃園市王義川、新北市蘇巧慧、台中市何欣純、台南市林俊憲、高雄市賴瑞隆這麼堅強的陣容，在野黨怎麼會是對手。該貼文引發網友熱烈討論，有網友留言稱「黃金陣容,要6比0了」、「這名單算是五鑽級」、「我也贊成這個陣營」。

也有網友在樊啟明的貼文下留言表示「夢幻明星隊，我就問怎麼輸，在野黨躺著贏」。時常評論時事的胸腔科醫師蘇一峰12日也在臉書發文，直呼民進黨一定要推沈伯洋出來選台北市長，沈選台北市，民進黨立委王義川和邱議瑩分別選桃園市與高雄市，「這畫面太美了」。

