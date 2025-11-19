中國全面抵日 他諷欺善怕惡：不敢抵制美國

▲郭國文表示美國總統川普稱若中國侵台將飛彈攻打北京，中國卻不敢用同樣對日惡質手段回應，徹底凸顯欺善怕惡本質。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 日本首相高市早苗一席「台灣有事」言論，強調若台海發生衝突日本自衛隊可行使集體自衛權，讓中國氣炸跳腳，呼籲國人全面抵制赴日旅遊，此外後續發動實彈演習將展開經濟報復。對此綠委郭國文今（19）日表示，台灣早已習慣這種文攻武嚇，更嗆聲中國，在美國總統川普稱中國侵台將轟炸北京之際，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應，徹底凸顯欺善怕惡本質。

郭國文表示，台日作為命運共同體，因為高市首相一句「台灣有事可能構成日本的存立危機事態」，這個牽連變得更加緊密。在台灣，民眾早就習慣中共的文攻武嚇，而一模一樣的手段，中共正在對日本上演中。​

郭國文說，其實高市早苗這番言論，早在其二次競選自民黨總裁時就發表過，立場始終一致的她，對於這樣的態度從未動搖過，更讓日本對於挺台的戰略從模糊走向清晰。

郭國文表示，台灣的民眾都很清楚，中共威嚇的手段包括禁止台灣農產品進口、限制中國遊客來台、共機與共艦干擾、逼迫台灣藝人表態效忠中國。對比目前中共對日本的措施，台灣人特別熟悉，不只大規模限制赴日旅遊、威脅祭出經濟報復，今天又看到即將在中國舉辦演唱會的日本藝人，也表態支持一個中國原則。

郭國文說，其實這一切都凸顯中共欺善怕惡的本質，可以看到當川普提出若中國侵台將轟炸北京時，中共卻不敢用同樣的惡質手段回應。只有鄰近中國的台灣與日本，在此時面臨同樣的命運。

郭國文喊話日本盟友，台灣絕對是最常跟中共交手的國家，而當對中共低頭、妥協，換來的只會是變本加厲。日本政府與閣員則多次展現同樣堅定的立場，大家開始意識到，當過度依賴中國市場時，則會被一個獨裁政府制約，而影響到國家主權與自由。

最後郭國文強調，唯有向中共展現維持和平的決心，才是鞏固區域安全的方法，因此不只支持高市早苗的路線，更謝謝其堅定守護台海安全。

