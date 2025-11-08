流感疫苗全台接種破5百萬人 羅一鈞：部分縣市預估12月用罄
流感疫苗打氣旺，疾管署長羅一鈞今天說，截至11月6日，全國公費流感疫苗接種515萬劑、公費COVID-19疫苗接種116萬劑；若打氣不墜，估計部分縣市12月初至12月中可能用罄，請民眾把握機會趕快接種。疾管署將於11月底評估是否再增購流感疫苗供年底至明年初公費接種需求。
今年度公費流感及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗「左流右新」分2階段開打，第1階段自10月1日開始，對象包括65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事及衛生防疫相關人員等11類對象；第二階段則自11月1日起，進一步開放50歲以上無高風險慢性病成人接種。
衛生福利部疾病管制署今天舉辦「『左流右新 健康安心』公費流感及新冠疫苗接種記者會」，羅一鈞在記者會提醒民眾，秋冬時節為流感、新冠流行季節，預計在12月中下旬疫情可能再度升溫；由於病毒每年皆會變異，且疫苗保護力會隨時間衰退，呼籲符合公費資格對象儘早接種最新疫苗，保障自身與家人健康。
