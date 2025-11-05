減重藥銷售激增！美股「這類族群」表現進補

▲減重藥品銷售火爆，法人推估，將挹注美股醫療族群股價表現「進補」。（圖╱取自Unsplash）

[NOWnews今日新聞] 隨著GLP-1類藥品療法全球爆紅，減重藥品銷售跟著大幅成長，根據財報，美國大藥廠禮來營收年增54%，大幅優於預期表現，毛利也維持高檔83.6%。法人推估，將挹注醫療族群股價表現「進補」。不過，法人也提醒，醫療生化產業各公司股價表現分歧，建議投資人四大次產業應以多元分散配置為主。

玉山投信指出，根據財報，禮來上調全年營收展望至630億美元至635億美元區間，其業績成長核心來自GLP-1類療法組合，包括猛健樂（Mounjaro）與Zepbound等藥品在內。

廣告 廣告

PGIM保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，禮來目前在美國糖尿病與體重管理市場的市佔已接近58%，大幅領先競爭對手諾和諾德，不難看出相關療法需求仍在高速擴張，也挹注醫療產業股價表現。

另一方面，禮來預計於今年底向FDA提交口服減重藥orforglipron的上市申請，該藥品有望符合FDA推動的「國家優先藥物」加速審查資格，反映出除現有暢銷藥物外，禮來亦持續部署多項次世代肥胖治療研究。

江宜虔指出，目前全球爆紅的減重藥物以針劑為多數，新一代口服減重藥品可望於2026年上市，看好口服藥接受度高且使用便利，預期將啟動減重藥品新一輪的需求循環，而禮來藥廠目前在研發及上市進度上領先，預期2030年減重藥品市場規模將達到950億美元。根據估計，至2030年口服減重藥錠劑市場，禮來市佔率將達53%，其次為諾和諾德藥廠23%，以及其他24%。

除了禮來、諾和諾德，江宜虔說明，輝瑞藥廠也在9月底宣布以49億美元併購小型生物科技公司Metsera，著眼於旗下主要研發的減重藥產品，輝瑞將藉由併購MTSR進軍減重藥品市場。目前MTSR所研發的GLP-1藥物MET-097i預計將於2026年進入臨床實驗第三期，在禮來及諾和諾德以外的競爭者中，研發進度僅略為落後安進藥廠（Amgen）的Mari-Tide，且MTSR也同時研發其他作用機轉減重藥品，包括可抑制飢餓感的胰腺激素Amylin，以及GLP-1口服製劑等。

江宜虔分析，由於醫療生化產業各公司股價表現出現分歧，建議投資人四大次產業應以多元分散配置為主，製藥產業可著重於具有市場領導地位的大型龍頭藥廠，以及擁有高速成長之重磅藥品的公司，生技則以創新研發及擁有併購題材為布局核心。

另外，外科手術及機器人手術相關企業的醫療器材產業，也是值得留意的族群。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

AI估值已過高？美股收黑費城半導體指數跌逾4％ Palantir狂瀉8％

美股週一漲多跌少、亞馬遜創新高 台股開盤上漲30點

復華宣布加入台股主動式 ETF 開募日期出爐了！發行價格為10元