禁小紅書蔣萬安嗆「操弄意識形態」！何孟樺怒轟「不裝了」：全力挺詐騙
記者楊士誼／台北報導
政府為打詐停止「小紅書」解析及限制接取1年，台北市長蔣萬安今（9）日表示，民進黨假借打詐的名義操弄意識形態，有真實的目的講出來就好，不要欺騙民眾。民進黨北市議員何孟樺痛批，蔣萬安不裝了，為小紅書開脫還刻意誤導民眾打詐成果，這是全力支持打詐，還是全力支持詐騙？
蔣萬安上午受訪表示，民進黨假借打詐的名義在操弄意識形態，沒有人會反對打詐，如果真的有決心要好好打擊詐騙，「我們都全力支持」。他質疑，封了小紅書，但對於其他充斥更多詐騙訊息的社群平台，包括臉書、LINE，「到底你做了什麼？」蔣萬安批評「民進黨不要雙重標準！」不要假借打詐的名義在行政治操作之實，有真實目的講出來就好，不要欺騙民眾。
何孟樺直言，蔣萬安「終於不裝了」，對於刑事局停止解析及限制接取小紅書網域，蔣萬安原先惺惺作態說「不要讓人家覺得現在做法沒有章法，甚至別有目的」，彷彿這不是自己的意見。今天終於表明「就是假借打詐的名義，在實際上操縱意識形態」。更質疑打詐成效何在。她諷刺，真是「數字會說話，萬安講幹話」，選擇跟協助、掩護詐騙集團，藐視台灣法律、踐踏主權的平台站在一起的蔣萬安，掩飾自己得了「中國議題花粉症」的方法，就是反過來說別人「不會因為中國流鼻水才是不正常！別人努力打詐才是不正常！」
何孟樺表示，國人每月財損金額已經從去年8月的138.3億，下降到今年11月的不足60億；而受理件數也從去年8月的21,244件下降到11月13,559件。過去臉書最為猖獗的假冒名人投資詐騙廣告，如今也在政府的努力與平台端的配合下，越來越難看到。打詐唯一的最低值就是「零」，但財損減半，件數減少8000件，是數年以來各行各業的正派經營者，努力配合警方打詐，把同胞的財產安全當作自己親戚、長輩的財產安全看待的成果。蔣萬安在台灣生長，卻對各行各業的努力視而不見，套句中國人的口頭禪，難道蔣市長是「被豬油蒙了心嗎？」
何孟樺批評，蔣萬安卻還在空口說幹話，真不知道連自己誇口的聯醫500長照床，三年都開不出來；5萬戶社宅目標，永遠只是是目標的蔣市長，到底有什麼資格質疑一年多交出這樣的打詐成績，不算「成效」？停止解析及限制接取小紅書網域的理由非常清楚，蔣市府引用國民黨御用律師的意見，說這是「北韓法學派的依法行政」，卻忘了小紅書不只是網路廣告平台業者，也是「網站」，本來就可以獨立適用第42條。市府的法律素養如此低落，難怪台智光片面解約會招來敗訴！
何孟樺直言，更不要說仍舊不讀不回，只仰賴友善政客與假帳號製造輿論的不肖業者，又怎麼可能期待他會委任法律代表，落實台灣法遵呢？蔣萬安說著「打擊詐騙如果真的有決心好好做，我們都全力支持」，但實際上卻努力為小紅書不落地、不納管、不配合打詐開脫，還刻意誤導民眾打詐成果，這是全力在支持打詐，還是全力在支持詐騙？她質疑，蔣萬安為何前幾天才說著「應該紀念那些捍衛中華民國、保衛台灣、為中華民國犧牲奉獻的前輩。」今天卻與一個藐視中華民國法律、藐視台灣主權的中國公司站在一起？
何孟樺也質疑，為什麼在太子集團窩藏北市豪宅，過去也有北市民眾因為詐騙走上不歸路之後，號稱要建設安全之都的蔣萬安，卻像是和平大苑的管委會一樣，與縱容詐騙集團的平台站在一起？為什麼蔣萬安過去主張《媒體議價法》，要跨國平台納管，負起責任，支付新聞媒體費用；面對小紅書卻不敢再說平台責任，只會因為黨派立場，抹黑辛苦打詐的刑事局？甚至不惜抹滅打詐的成績？
何孟樺痛斥，從不願守護本土釀酒商、沒有NCC驗證的機器狗，蔣萬安如今又選擇與不遵守台灣法律，不願意配合打詐的境外不肖業者站在一起，蔣萬安做出這麼多反常的舉動，唯一的共通點就是這些背後都有中國因素。如果這不是「中國議題花粉症」在作祟，難道是蔣萬安跟當初刪減打詐預算的黃國昌一樣，嘴上說要打詐，實際上卻效法林思銘，跟詐騙集團沆瀣一氣？
何孟樺也批評，蔣萬安的「中國議題花粉症」可能無藥可醫。但蔣萬安心心念念想要與共產黨舉辦的「雙城論壇」，需要在15日前提出申請。如以工作日計算，今天已經是雙城論壇最後的申請期限。不知道市府是否送出申請？應該要說清楚，講明白。可別又想技重施，用壓線申請營造打壓假象。
