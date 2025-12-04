縣市長選舉如何與藍合作？柯文哲：規則訂清楚「別再讓分」

民眾黨前黨主席柯文哲交保後，4日首次與黨主席黃國昌開直播聊時事。（民眾黨提供）

國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌日前見面，達成雙方智庫對接的共識，但2026縣市長如何藍白合備受關注。民眾黨前黨主席柯文哲4日交保後，4日首次與黃國昌合體直播方式「復出」，被問到要不要跟鄭麗文見面？柯文哲說不用為見面而見面，該見時就會見；至於縣市長選舉如何與藍合作？身為「過來人」的柯強調，不要再讓分了，規則訂清楚就好。

柯文哲、黃國昌4日晚間進行直播。針對賴清德總統日前接受《紐約時報》專訪稱中國經濟不好，台灣很樂意幫中國解決經濟問題？黃國昌聽聞後直言「我嚇一跳欸！」因為綠委沈伯洋說任何交流都是統戰，賴清德稱中國是境外敵對勢力，那怎麼能幫境外敵對勢力解決問題呢？

柯文哲笑稱，「通匪！國安法、國安法！」、「通匪！通匪！控告賴清德通匪！」而黃國昌則反覆詢問幕僚，賴清德是否真的這樣講？並稱這不只是通匪而已，是「資助匪諜」。

另外，關於怎麼看待鄭麗文？柯回應，鄭麗文對國民黨也是個衝擊，但「凡事都是做做看嘛！有時不能看一天就評論一個人，讓她跑幾個月看看再說啦！」

至於要不要與鄭麗文見面？柯文哲認為，「我倒覺得不用為了見面而見面，該見的時候就會見了，且現在我也不是黨主席，有事也是你（黃國昌）去處理啊！」讓黃國昌笑稱，感覺柯文哲有點幸災樂禍。而柯則反擊「沒幸災樂禍啦！總是要承擔嘛！」

針對縣市長選舉如何跟國民黨合作？柯文哲說，「規則清楚就好，但不要再像2024年每天把戲很多，全民調講好、要幾個民調公司，還有一點，不要再讓分了！那個讓3％、讓6％，全民考統計數字，我想說『奇怪我也是台大教授，怎麼不曉得還有讓6％誤差範圍內？哪本教科書寫的？』所以到時候就不要再讓％了」。

柯文哲提及，講好全民調、幾家民調公司，以及要不要拿掉極端值等，說清楚且規則定好即可，雖然比賽規則不能百分之百保證公平，但他建議黃國昌到時跟鄭麗文講清楚，包括時間點、規則定清楚，時間到就比民調，「我們一定不會耍詐」。

柯文哲強調，倘若民眾黨贏，那就是民眾黨選，倘若民眾黨輸了就讓給藍選，規則訂清楚就好，重點是不要再讓3％、6％，「那個實在是太好笑了，不想講了，算了！」黃國昌則在一旁說，那頁都翻過去了。

