致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」

CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導

鳳凰颱風來襲，桃園市政府於週二宣布停班停課。位於新北板橋的致理科技大學，考量許多師生居住於桃園以南地區，為確保通勤安全，校方於週一晚間即預先宣布：「居住於桃園以南地區的師生，隔日免北上上課，可改採線上教學。」這項主動而貼心的防災措施，讓不少師生免於風雨奔波，許多受惠學生更在社群平台Threads留言感謝，直呼「致理真的有溫度」。

致理科技大學流通管理系教授何啟聖指出，校方在颱風尚未正式影響雙北之前，就已主動評估風險、提前啟動線上教學機制，「安全比出席更重要。」他強調，這樣的做法不只是行政應變，更是對學生安全與心理狀態的尊重，「教育的核心不是打卡，而是讓師生安心地教與學。」

除了防災應變的周全安排外，致理在減輕學生經濟壓力上的友善制度同樣受到肯定。何啟聖在臉書貼文中提及，近日社會輿論關注某中部大學學生因繳不出學費、休學仍被要求負擔部分費用而不幸輕生的事件，他特別指出，致理科技大學的作法與此大不相同。若學生因家庭或個人經濟困難無法一次繳清學費，可提出分期繳納申請，「只要願意念書，一塊錢都能辦理註冊」。

他進一步說明，若學生已上課至期中，卻因突發狀況需休學、仍有學費未繳清，學校也不會追繳。註冊組更會主動通知班導師介入關懷，協助學生尋求解決方案，確保不讓任何一位學生因經濟問題被迫中斷學業。

「致理不會讓任何學生因經濟問題被放棄。」何啟聖強調，從颱風期間啟動線上教學，到對弱勢學生的彈性協助，致理科技大學始終以行動實踐「以人為本」的教育精神。這樣的理念不僅存在於制度設計，更落實在每一位行政人員與教師的日常互動中。

許多學生在社群留言表示，「老師們真的很體諒學生」、「致理是一間懂人性的學校」、「有溫度的教育才是最實在的保障」。這些真誠回饋，正是致理長期以來深耕的人本關懷文化的最佳印證。

