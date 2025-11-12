南韓SKY三名校作弊醜聞連環爆！學生不認為用AI考試、寫作業有問題：不用才是真的吃虧！

正確使用工具，能讓工作事半功倍，但如果濫用或錯誤使用，卻可能讓你走偏和變成投機分子之一。南韓高等教育界近期連環爆出多起醜聞，都與學生利用生成式人工智慧（AI）機器人作弊，幫助自己在學科或考試上獲取高分成績，而且被爆料的學校，還是韓國擁有最高聲譽的「SKY」三名校：首爾大學、延世大學與高麗大學。

《中央日報》報導指出，繼延世大學（Yonsei University）和高麗大學（Korea University）相繼被爆料類似事件後，首爾大學（Seoul National University）12日也對外證實，有教授抓到學生無視規定、利用AI工具在考試中作弊。不過，與學校看法似乎不太一樣，雖然韓國頂尖大學先後爆發作弊醜聞，引發社會輿論高度關注，但許多大學生受訪時表示，校園AI濫用早就存在、只不過是現在才被迫公開承認。

首爾大學出包的地方，是該校商學院的統計學課程，最近一次期中考期間，教授要求學生、使用學校的電腦「生成程式碼」，並明確告知、考試期間禁止使用包含ChatGPT在內所有的AI工具，但依然有數名學生明知故犯，在交卷後很快就被抓包違規使用AI。

教授在眾多提交的程式碼中，很快就發現透過AI生成的代碼，隨即在地一時間上報校方。校方向媒體表示，「該堂課有數名學生坦白承認，但我們相信、實際有更多的學生涉入。」目前首爾大學正考慮將該科目期中考成績作廢，並要求選修該科目的大一新生進行重考。

南韓三大學府之一的高麗大學校園景色。（翻攝自官方粉專）

至於前文提及的延世大學和高麗大學作弊，則分別發生在校內的「自然語言處理與ChatGPT」課程，以及「老齡社會的跨學科理解」課程內，而且涉及人數多達數百人以上，讓不少教師對此感到非常震驚。

延世大學一門600名學生選修的線上課程，評分方式是採取線上平台多選題測驗，為了防止作弊，應試學生被要求「全程錄影電腦螢幕、手部和臉部畫面」。但仍有許多學生事後被發現，調整電腦鏡頭角度，藉此製造監控盲點，或開啟多個視窗繞過監控，再利用像是無痕模式悄悄使用AI平台幫自己完成考試。

授課教授事後也發現問題，並公開揭露多起舞弊案件，強調違規學生將被給予零分，在教授發布公告後，學生Everytime的延世大學版上，隨即出現一項調查，一共有353人給出回應、當中多達190人承認自己曾在該考試期間使用ChatGPT作弊。

由OpenAI研發的生成式機器人ChatGPT主介面。（美聯社）

然而，對於涉嫌舞弊的舉動，卻有許多韓國學生表示，使用AI完成作業或考試，在校園內早就非常普遍。一名延世大學生認為，「我不認為教授們完全不知情，而且面對各種線上考試，如果不使用AI、反而會讓自己陷入被動和劣勢。」

韓國職業教育與訓練研究所（KRIVET）2024年的一項調查發現，在726名四年制和6年制大學生當中，高達91.7%的人曾使用AI進行編撰作業或進行研究。但是，雖然學生使用率如此高，但在南韓全國131所大學中，有超過7成比例、迄今為止沒有任何關於生成式AI的正式規範或限制。

在大學生社群Everytime上，曾有貼文指出，「打從新冠疫情以來，學校內利用AI作弊的情況愈來愈誇張，但即使你發現、主動向教授或學校通報，校方往往都不會有任何行動，所以時至今日、也沒有人會去計較或防範，反倒認為這種狀況非常正常。」

此外，甚至有學生自曝，曾在學期末遞交的課程報告內，公開聲明自己是使用AI幫忙完成作業，但學校和授課教師也沒有採取任何行動。

隨著SKY三名校連環爆出醜聞，作為對輿論批評的回應，三所大學開始引入「AI倫理教育課程」，教導學生們如何正確利用人工智慧；但專家卻認為，如果沒有實質性的強制限制措施，這類倫理教育只會流於形式，很難產生實際效果或對學生有真正教育和嚇阻作用。

