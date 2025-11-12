南韓SKY三名校作弊醜聞連環爆！學生不認為用AI考試、寫作業有問題：不用才是真的吃虧！
正確使用工具，能讓工作事半功倍，但如果濫用或錯誤使用，卻可能讓你走偏和變成投機分子之一。南韓高等教育界近期連環爆出多起醜聞，都與學生利用生成式人工智慧（AI）機器人作弊，幫助自己在學科或考試上獲取高分成績，而且被爆料的學校，還是韓國擁有最高聲譽的「SKY」三名校：首爾大學、延世大學與高麗大學。
《中央日報》報導指出，繼延世大學（Yonsei University）和高麗大學（Korea University）相繼被爆料類似事件後，首爾大學（Seoul National University）12日也對外證實，有教授抓到學生無視規定、利用AI工具在考試中作弊。不過，與學校看法似乎不太一樣，雖然韓國頂尖大學先後爆發作弊醜聞，引發社會輿論高度關注，但許多大學生受訪時表示，校園AI濫用早就存在、只不過是現在才被迫公開承認。
首爾大學出包的地方，是該校商學院的統計學課程，最近一次期中考期間，教授要求學生、使用學校的電腦「生成程式碼」，並明確告知、考試期間禁止使用包含ChatGPT在內所有的AI工具，但依然有數名學生明知故犯，在交卷後很快就被抓包違規使用AI。
教授在眾多提交的程式碼中，很快就發現透過AI生成的代碼，隨即在地一時間上報校方。校方向媒體表示，「該堂課有數名學生坦白承認，但我們相信、實際有更多的學生涉入。」目前首爾大學正考慮將該科目期中考成績作廢，並要求選修該科目的大一新生進行重考。
至於前文提及的延世大學和高麗大學作弊，則分別發生在校內的「自然語言處理與ChatGPT」課程，以及「老齡社會的跨學科理解」課程內，而且涉及人數多達數百人以上，讓不少教師對此感到非常震驚。
延世大學一門600名學生選修的線上課程，評分方式是採取線上平台多選題測驗，為了防止作弊，應試學生被要求「全程錄影電腦螢幕、手部和臉部畫面」。但仍有許多學生事後被發現，調整電腦鏡頭角度，藉此製造監控盲點，或開啟多個視窗繞過監控，再利用像是無痕模式悄悄使用AI平台幫自己完成考試。
授課教授事後也發現問題，並公開揭露多起舞弊案件，強調違規學生將被給予零分，在教授發布公告後，學生Everytime的延世大學版上，隨即出現一項調查，一共有353人給出回應、當中多達190人承認自己曾在該考試期間使用ChatGPT作弊。
然而，對於涉嫌舞弊的舉動，卻有許多韓國學生表示，使用AI完成作業或考試，在校園內早就非常普遍。一名延世大學生認為，「我不認為教授們完全不知情，而且面對各種線上考試，如果不使用AI、反而會讓自己陷入被動和劣勢。」
韓國職業教育與訓練研究所（KRIVET）2024年的一項調查發現，在726名四年制和6年制大學生當中，高達91.7%的人曾使用AI進行編撰作業或進行研究。但是，雖然學生使用率如此高，但在南韓全國131所大學中，有超過7成比例、迄今為止沒有任何關於生成式AI的正式規範或限制。
在大學生社群Everytime上，曾有貼文指出，「打從新冠疫情以來，學校內利用AI作弊的情況愈來愈誇張，但即使你發現、主動向教授或學校通報，校方往往都不會有任何行動，所以時至今日、也沒有人會去計較或防範，反倒認為這種狀況非常正常。」
此外，甚至有學生自曝，曾在學期末遞交的課程報告內，公開聲明自己是使用AI幫忙完成作業，但學校和授課教師也沒有採取任何行動。
隨著SKY三名校連環爆出醜聞，作為對輿論批評的回應，三所大學開始引入「AI倫理教育課程」，教導學生們如何正確利用人工智慧；但專家卻認為，如果沒有實質性的強制限制措施，這類倫理教育只會流於形式，很難產生實際效果或對學生有真正教育和嚇阻作用。
更多風傳媒報導
其他人也在看
永信國小管樂吹奏節奏表現優 市音樂賽Ｂ組特優
記者汪惠松／永康報導 永康區永信國小以社團形式成立的學生管樂團，參加台南市一一四學年…中華日報 ・ 17 小時前
克服語言障礙！開南大學越籍生考取烘焙證照 展現跨國教育成果
《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》 記者陳儒賢 開南…中華日報 ・ 17 小時前
詢問度超熱烈！「永慶薪自由」徵才方案 三天逾百人應徵
台灣房市在交易量萎縮，不少房仲品牌陸續關店或縮減規模，反觀永慶房屋逆勢成長並宣布雙北市展店目標邁向350店！為達成目標，業務新人福利再升級，永慶房屋自今年11月起推出全新《永慶薪自由》徵才方案，為業務新人提供「前12個月每月6萬元」收入保障，等於首年年收入保障達72萬元，展現企業實力及對人才培育的重視，作為安心就業及轉職的起點。「6萬X12個月」穩定起跑 安心學習蓄勢待發永慶房屋以「誠實專業服務、重視員工發展」為核心理念，打造兼具高收入、高效率與高生活品質的幸福職場，做新人的最強後盾！即使是無房地產經驗的社會新鮮人，只通過面試錄取並報到就可以領取，吸引眾多轉職者選擇年前行動投入房仲產業，《永慶薪自由》徵才方案宣布三天時間，就有超過100位求職者來電來函應徵，詢問度破表。永慶房屋人資部塗振宏協理表示，業務新人保障前12個月每月6萬元收入，是延續多年保障制度的升級版本，主計總處公布2025年上半年，30歲以下青年的經常性薪資中位數為3萬1537元，相較之下，永慶房屋提供業務新人的6萬元保障收入，更顯競爭力！除了高收入起步之外，還有完善的「一對一師徒制」，由資深師父手把手帶領新人熟悉工作、學台灣好新聞 ・ 10 小時前
柏林愛樂團員坐身邊共演 台灣學子收穫豐碩
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）柏林愛樂訪台除音樂會演出外，今天首度帶來「並肩彩排」計畫，柏林愛樂成員坐在學子身邊指導共演，傳授指法與技巧，也叮嚀要注意傾聽，3個多小時的排練讓台灣學子收穫豐碩。中央社 ・ 17 小時前
廖元宏攜手鋼琴家陳介涵 挑戰拉赫瑪尼諾夫樂作
（中央社記者趙靜瑜台北12日電）旅歐新銳指揮廖元宏攜手鋼琴家陳介涵，將與台北愛樂青年管弦樂團合作拉赫瑪尼諾夫「第四號鋼琴協奏曲」；陳介涵表示，從樂曲可以聽見爵士樂的節奏與和聲，感受文化交融。中央社 ・ 16 小時前
零雨作品集出版 李遠：讓國家對文化充滿崇敬
（中央社記者邱祖胤台北12日電）詩人零雨寫詩40年，近期集結10本詩集推出「零雨作品集」，文化部長李遠出席發表會表示，期盼透過各種政策持續支持出版產業發展，「讓這個國家、城市充滿了大家對書的崇敬」。中央社 ・ 14 小時前
社會情緒學習融入高中課程 剖析孔乙己、范進
（中央社記者陳至中台北12日電）近年高中紛紛將「社會情緒學習」（SEL）融入課程中，國文教師從「孔乙己」、「范進中舉」等課文延伸，帶領學生剖析角色情緒，進而學習自我覺察和換位思考。中央社 ・ 16 小時前
台大機械系展覽 原型賽車與機械手臂展演有亮點
（中央社記者許秩維台北12日電）台大機械系與工學博物館將於14日起舉辦系列活動，透過展覽呈現歷史，展出包括賽車團隊原型車，及機械手臂技術展示包括雞蛋糕製作、打地鼠遊戲等，讓知識走出教室、進入人群。中央社 ・ 16 小時前
致理科技大學颱風線上教學、學費寬鬆機制 師生讚「有溫度的校園」
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、李衣綸／台北報導 鳳凰颱風來襲，桃園市政府於週二宣布停班停課。位於新北板橋的致理科技大學，考量許多師生居住於桃園以南地區，為確保通勤安全，校方於週一晚間即預先宣布：「居住於桃園以南地區的師生，隔日免北上上課，可改採線上教學。」這項主動而貼心的防災措施，讓不少師生免於風雨奔波，許多受惠學生更在社群平台Threads留言感謝，直呼...匯流新聞網 ・ 16 小時前
淡江大橋八里直播13日啟用 可網路欣賞國門地標
（中央社記者黃旭昇新北12日電）新北觀旅局今天表示八里左岸設置24小時高解析直播13日啟用，將可從網路直接欣賞淡江大橋與情人橋，「雙橋拱日」淡江夕照美景；亦能從空中俯瞰，全方位欣賞國門地標之美。中央社 ・ 16 小時前
疏濬反待援 太麻里溪水漫過堤防3輛工程車一度困
疏濬反待援 太麻里溪水漫過堤防3輛工程車一度困EBC東森新聞 ・ 10 小時前
計程車博物館慘淹水！逾20輛骨董車「沾滿泥濘」
計程車博物館慘淹水！逾20輛骨董車「沾滿泥濘」EBC東森新聞 ・ 10 小時前
高職汽車科教科書遭指有誤 國教院澄清是民間教材
（中央社記者陳至中台北11日電）媒體報導，曾從事超跑維修的民眾質疑高職汽車科教科書內容有誤，恐釀火燒車。國家教育研究院今天澄清，該教材是民間出版業者發行，非審定教科書，已協助與出版業者溝通。中央社 ・ 1 天前
颱風假+普發金！白沙屯8級強陣風海邊封鎖 台中商場卻擠爆
颱風假加上1萬元普發金入帳，台中百貨公司與購物中心湧現消費人潮，停車場大排長龍，餐廳座無虛席，親子遊樂區更是人滿為患！然而在苗栗通霄，8級強陣風夾帶3至5米高巨浪侵襲，海岸邊已拉起封鎖線禁止民眾進入，安檢所更裝設好防颱門以防強風肆虐。同一天內，台灣中部地區呈現南轅北轍的兩種景象，形成強烈對比！TVBS新聞網 ・ 10 小時前
颱風鳳凰釀88傷減弱為低壓 宜花仍有10處積淹水
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰已減弱為熱帶性低氣壓，中央災害應變中心今晚表示，全國累計災情共471件、88人受傷，宜蘭和花蓮仍有10處積淹水未退水；全國土石流紅色警戒發布21條，均在新北市。中央社 ・ 10 小時前
唐彥博校長走訪上海聖約翰大學舊址 見證聖約翰精神延續
【記者 沁諠／新北 報導】為延續聖約翰教育精神、探尋百年根源，聖約翰科技大學唐彥博校長日前在華東校友會廖勇凱會台灣好報 ・ 22 小時前
颱風鳳凰致農損逾千萬元 花蓮、宜蘭最多
（中央社記者汪淑芬台北12日電）農業部表示，統計颱風鳳凰造成的農業損失，到今天下午5時止，達新台幣1122萬元，其中花蓮縣損失占比近一半，其次是宜蘭縣損失占38%。中央社 ・ 13 小時前
六校組團赴日本廣島縣教育交流 跨國學習拓展視野
基隆市信義國中領軍南榮國中、中正國中、成功國中、二信高中與八斗高中六校共16名師生代表，前往日本廣島縣廿日市市，展開為期五天的國際教育交流活動。該行旨在促進台日學校之間的友好合作，拓展學生的國際視野，並體驗日本多元的教育文化。基隆代表團拜會廿日市教育委員會教育長生田，雙方進行親切會談，期盼未來能持續深化教育交流與師生互訪；隨後，代表團分批前往這次活動主辦的四所國中│廿日市中學校、七尾中學校、阿品台中學校與野土反中學校，與日本學生共同上課。日方特別安排多樣的課程內容，包含英語、音樂、體育、柔道與社團活動，讓台灣師生能親身體驗日本的教學氛圍與校園文化。期間，代表團也馬不停蹄走訪廿日市市其他六所國中，和更多學校進行教育交流，透過活動與課程參與，更加深入了解日本教育制度與校園特色 ...台灣新生報 ・ 13 小時前
廣達「游於藝」金門盟開幕 古典藝術前進校園「宋潮好好玩」
廣達文教基金會推動「游於藝」金門盟，今天在「盟主校」金門中正國小活動中心開幕，宣告今年展覽以「宋潮好好玩」為主題，透過多媒體展演、互動導覽與創意策展，讓古典藝術走進現代校園生活。廣達文教基金會說，南宋是中國文化非常重要的時期，雖長期面對金及蒙古等強敵壓力，南宋仍創造出獨特藝術風貌與文化成就。今年主題自由時報 ・ 11 小時前
颱風鳳凰減弱 高雄等縣市宣布11/13正常上班課
（中央社台北12日綜合報導）颱風鳳凰持續減弱，截至今天晚間8時止，已有苗栗縣、新竹縣市、台東縣、金門縣、高雄市、屏東縣、台南市、嘉義縣市、澎湖縣宣布明天正常上班、正常上課。中央社 ・ 13 小時前