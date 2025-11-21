藍擬修《國籍法》保障中配參政權 黃國昌表態：應回歸《兩岸條例》處理

針對國民黨團將修《國籍法》，民眾黨立院團總召黃國昌今天（21日）表示，正本清源之道，還是要回到《兩岸關係人民條例》的解釋、適用。（圖／李智為攝）

先前有中配村長因未放棄中國國籍遭解職，事後向縣府提訴願成功，但內政部又主張各公所應依法解職。對此，國民黨立院黨團宣布將修《國籍法》保障中配參政權。民眾黨立院團總召黃國昌今天（21日）受訪則表示，不要隨著人家恣意解釋，就陪著民進黨跳探戈，正本清源之道，還是要回到《兩岸關係人民條例》的解釋、適用。

國民黨立院黨團將修《國籍法》保障中配參政權，外界關切民眾黨團態度，黃國昌今天上午受訪時指出，台灣是個移民社會，不管先來後到，在這邊落地生根就是手足同胞，相信這是台灣人民的共識。目前有關中配、新住民的權益，因為新的民進黨政府恣意解釋、適用他們自己創造出來的法規，導致這些新住民權益遭剝奪。

黃國昌進一步說，之所以他強調是「新的政府」，其實大家只要對比一下，過去蔡英文政府的陸委會報告跟賴清德政府的陸委會報告，2個拿出來比就知道，之前邱太三當陸委會主委的報告，大概不會像陸委會副主委梁文傑這樣搞。

黃國昌說，因此，民眾黨認為，正本清源之道，還是要回到目前其實在規範《兩岸關係人民條例》裡的條文，透過該法的解釋、適用，有必要的話，進一步修正，予以處理。

黃國昌強調，針對中配參政權，還是要回到目前其實在規範《兩岸關係人民條例》裡的條文，透過該法的解釋、適用，有必要的話，進一步修正，予以處理。（圖／李智為攝）

此外，針對梁文傑昨在陸委會記者會上間接證實「中配參政權已死」，黃國昌回應，不要隨著人家恣意解釋、適用法規，就陪著民進黨跳探戈，正本清源之道，還是要回到《兩岸關係人民條例》的解釋、適用。

至於民眾黨不分區立委被提名人、中配李貞秀，因黨內的「2年條款」預計將在明年上任，民眾黨有何因應策略？黃國昌說，當初創黨主席柯文哲就是本於這樣的信念，柯認為台灣有這麼多中配、新住民，他們在政治、生活上各方面權益應該要有他們的代表，所以讓李貞秀參加不分區名單，這樣子的想法，「我們當然要想辦法加以貫徹」。

黃國昌強調，到目前為止，針對民進黨在法規上的這樣子的恣意解釋、適用，他剛說過，已經造成很多新住民、中配的權益遭受侵害跟剝奪，至於李貞秀部分，還是會按照既定步伐往前進，相關一些因應、程序，現在都持續進行中。

另外，身為新住民立委的麥玉珍也呼籲賴政府，要聽台灣人的聲音，他們拿台灣身分證來為人民、新住民發聲，現在台灣有100萬名新住民，他們只是代表居住在台灣的人民來發聲而已，為什麼要把國家搞到分裂，這才是讓人心痛的地方。

身為新住民立委的麥玉珍也呼籲賴政府，聽聽台灣人的聲音，他們只是為人民、新住民發聲而已。（圖／李智為攝）



