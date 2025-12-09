即時中心／綜合報導

民眾黨前主席柯文哲與黃國昌上週合體直播，柯文哲坦言對黃國昌有點擔心，「天啊，你現在是爐主，每一台都在罵黃國昌。」不過週刊報導，凱思國際負責人李麗娟、存款的高翬L姓表弟與大帳房李光昕，都是黃國昌涉貪防火牆已至為明顯，一旦遭突破，黃國昌在臺雅案收錢辦事的罪刑就更加確立。日前黃國昌亟欲推動修改《刑事訴訟法》，刪除勾串被告或證人的羈押要件，且口口聲聲說不是為了柯文哲而提案，不免令人質疑是為了讓自己能在官司脫身。

廣告 廣告

柯文哲在去（2024）年因京華城案及政治獻金案遭羈押，黃國昌當時數度帶領群眾包圍法院抗議。若黃國昌未來遭檢調約談，柯文哲在2人直播時稱「他快被抓去」恐一語成讖，也看得出雙方互動的奧妙。

根據《鏡週刊》獲白營內部人士提供消息指出，柯文哲在黃國昌入黨時，便對他早有戒心，成為全黨被要求白紙黑字，簽下「不插手黨務承諾書」唯一一人；且自從柯文哲被押後，包括在立法院旁買樓、檢調搜索銀行保險箱扣得冷錢包、妻子陳佩琪賞屋看上億元豪宅等事件，均出自與黃國昌互動頻繁的前中央社記者謝幸恩及媒體，早已讓黨內人士議論紛紛。





快新聞／被虧「爐主快被抓」有內幕！黃國昌推動修《刑事訴訟法》竟不是為柯文哲

白營內部人士指出，柯文哲在黃國昌入黨時，便對他早有戒心，成為全黨被要求白紙黑字，簽下「不插手黨務承諾書」唯一一人。（圖／翻攝自民眾黨臉書）





另週刊報導揭露，黃國昌在6月18日質詢法務部長鄭銘謙有關臺雅集團遭詐案，臺雅創辦人之子不但同步匯給凱思國際2百萬元，遭檢調懷疑有收賄對價關係進而分案調查。前《鏡電視》零元股東陳建平與黃安捷也各注資凱思約1千萬元，及求真民調總經理關智宇以蒲田國際公司名義匯凱思進1百萬元，相關金流及人物、匯錢來龍去脈，都與李麗娟及黃的姻親「L姓表弟」無關，況且還有部分款項回流黃國昌。

據報導，檢調近期極可能約談負責人李麗娟到案釐清案情，若被突破心防，對黃國昌而言將如同防火牆垮台，即可能涉及7年以上貪汙重罪；加上利用人頭滅證或勾串等事由，遭檢方強制處分交保、甚至聲押的可能性都無法排除。週刊質疑，難怪黃國昌日前亟欲推動修改《刑事訴訟法》，刪除勾串被告或證人的羈押要件，且口口聲聲說不是為了柯文哲而提案，不免令人質疑是為了讓自己能在官司脫身。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／被虧「爐主快被抓」有內幕！黃國昌推動修《刑事訴訟法》竟不是為柯文哲

更多民視新聞報導

赴日注意！氣象廳解除海嘯注意報 警告後續仍恐有「巨大地震」

旅客注意！日本7.5強震後 東北多地交通中斷

西方大學遭間諜鎖定 前加國情報局長：中國以產業規模竊新科技

