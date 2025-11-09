詆毀中國判5年？韓執政黨擬修法 挨批「反美反日可以，反華就違法」

中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明，11月1日於南韓慶州的國立慶州博物館舉行雙邊會談。美聯社



南韓執政黨「共同民主黨」上週提出刑法修訂案，擬將「侮辱特定國家或其國民」者入罪，提案提到之前反華示威群眾高喊「中國人、朝鮮傀儡、赤色分子快滾出去」等。國民力量批評，民眾反美、反日受到《憲法》言論自由保護，反中就要入罪？直指「現政府的親華、反美傾向已然成為現實」。

南韓《中央日報》報導，南韓國會議案信息系統上週四（11/6）顯示，執政黨共同民主黨議員楊富男為首的10名該黨及泛執政陣營議員，上週二（11/4）聯署提出《刑法部分修訂法律案》。

2025年10月30日，川習會預計在南韓釜山金海國際機場附近舉行，場外出現反中示威。路透社

《朝鮮日報》報導，根據法案，誹謗特定國家、國民、種族名譽者，將被處以5年以下有期徒刑或1000萬韓元（約21.3萬元台幣）以下罰款；公然侮辱者，將被處以1年以下有期徒刑或200萬韓元（約4.3萬元台幣）以下罰款。現行法律將因虛假事實導致名譽受損和侮辱行為的受害者限定為特定個人，而修正案將其範圍擴大到群體。

提案指近年來，針對特定國家和種族的仇恨言論頻繁出現，煽動社會對立，夾雜各種謾罵與侮辱性語言的集會、示威活動屢見不鮮，「上月3日，在反華集會上，參與者唱著包含『中國人、朝鮮傀儡、赤色分子快滾出去』等內容歌曲，肆意謾罵，還散布中國干預選舉等虛假事實」。

2025年10月30日，川習會預計在南韓釜山金海國際機場附近舉行，場外出現挺中示威者，與反中示威抗衡。路透社

對此，「國民力量」批評共同民主黨「對反美、反日示威保持沈默，卻唯獨認為反華示威有問題」，國民力量發言人李在能臉書發文指即便撕毀星條旗、縱火襲擊美國大使館，都仍受《憲法》言論自由保護，可如今批評共產主義國家的安全威脅或體制威脅，卻將招致5年以下有期徒刑？他指責共同民主黨對反美示威視而不見，卻要將反華示威國民送進監獄，「這究竟是誰的國家？」

李在能進一步表示，共同民主黨議員竟要因喊出「反共產主義（CCP OUT）口號而要懲罰本國國民」，「現政府的親華、反美傾向已然成為現實」。

《朝鮮日報》指出，由於南韓賦予取得永久居留權並居住3年以上外國人地方選舉投票權，政界有傳言指共同民主黨此舉「可能瞄準明年6月地方選舉」。2022年地方選舉時，外國選民約有12.6萬人，其中約10萬人（79%）為中國人；預計明年外國選民人數會進一步增加。

2025年10月30日，川習會預計在南韓釜山金海國際機場附近舉行，場外出現反中示威。路透社

