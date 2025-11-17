路透社獨家報導三星將部分記憶體晶片的價格調升60％ 股價聞訊上揚3.5％
三星因調漲記憶體價格消息傳出，股價周一上漲3.5%或3400韓元，收報100600韓元。（圖片來源／三星官方頻道）
根據《路透社》（Reuters）獨家報導，據兩位知情人士透露，南韓科技巨頭三星電子11月份將部分記憶體晶片的價格調升高達60%，由於全球競相建設人工智慧（AI）資料中心，這些晶片目前供應短缺。
受此消息提振，三星、SK海力士以及其他美國晶片製造商美光的股價大幅上漲。這項消息凸顯人工智慧蓬勃發展，刺激專為人工智慧任務設計的晶片和AI專用記憶體晶片的強勁需求。
這篇利多報導上周五晚間披露後，SK海力士股價周一大漲8.2%或4.6萬韓元，收報60.6萬韓元，近一個月上漲30.2%，今年來飆漲2.54倍。三星電子股價上漲3.5%或3400韓元，收報100600韓元，今年來上揚88.4%。
SK海力士股價周一大漲8.2%
知情人士透露，這次價格大幅上漲，主要是由於全球最大的記憶體晶片製造商三星決定延後原定10月正式公佈的供應合約價格。他們補充說，價格詳情通常每月都會公佈。
主要用於伺服器的記憶體晶片價格飆升，可能會加重大型企業建置資料基礎設施的壓力。此外，價格上漲，也可能推高階智慧手機、電腦等其他使用記憶體晶片的電子產品的成本。
半導體經銷商Fusion Worldwide總裁貢納曼(Tobey Gonnerman)告訴路透：「許多大型伺服器製造商和資料中心建設公司現在都意識到，他們根本無法獲得足夠的貨源，所以，他們願意支付的溢價非常高。」
他表示，11月份，這家韓國公司32GB DDR5記憶體晶片模組的合約價格從9月的149美元大幅調升至239美元。
DDR記憶體晶片廣泛應用於伺服器、電腦和其他設備，透過暫時儲存資料並管理快速資料傳輸和檢索，來提升運算效能。
業內表示記憶體晶片短缺非常嚴重
三星也將16GB DDR5和128GB DDR5晶片的價格分別上調約50%，報135美元和1194美元，貢納曼表示，64GB DDR5和96GB DDR5的價格調漲30%以上。
另一位曾聽取三星簡報的消息人士證實這項漲價的措施，這一名消息人士拒絕透露姓名，因為相關資訊尚未公開。
三星拒絕置評，該公司周日單獨宣布，旗下南韓工廠將新建一條晶片生產線，因為預計人工智慧將在中長期推動晶片需求。
據業內高層和分析師稱，記憶體晶片短缺問題非常嚴重，甚至引發一些客戶的恐慌搶購。
中國最大的晶圓代工製造商中芯國際上周五表示，記憶體晶片短缺，導致客戶推遲其他類型晶片的訂單，而這些晶片也用於他們的產品。中國的智慧手機、電子產品和汽車製造商小米上個月也曾警告稱，記憶體晶片價格飆升推高手機的製造成本。
季度合約價格可能調漲40%至50%
然而，對三星來說，晶片短缺卻是一個利多因素。三星在供應先進的AI晶片方面原本落後於競爭對手SK海力士，而且直到最近，該公司獲利才開始明顯增長。
KB證券公司的研究主管Jeff Kim表示，三星向AI晶片轉型的速度較慢，這意味說，它在記憶體領域比SK海力士和美光等競爭對手擁有更強的定價權。
TrendForce分析師Ellie Wang估計，三星可能在10月至12月期間將季度合約價格上調40%至50%，高於整個產業30%的平均預期漲幅。
「他們對價格上漲非常有信心，主要原因是目前市場需求強勁，而且大家都在與供應商簽訂長期協議，這些協議不是涵蓋到2026年，就是涵蓋2026年和2027年。」她補充說，
