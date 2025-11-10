關稅發大財「反對都傻瓜」！ 川普宣布：全民普發2000美元





美國總統川普（Donald Trump）9日透過自家社群平台「真實社群」（Truth Social）宣布，政府計畫向大多數美國公民發放一筆「國民紅利」，金額至少為2,000美元（約6.2萬新台幣）。川普強調，高收入族群將被排除在外，但目前尚未公布具體的收入門檻與發放時間表。

美國最高法院近日就川普政府的關稅政策進行口頭辯論，外界普遍預期最終結果可能對川普不利。目前美國通膨仍居高不下，約維持在3%左右，讓民眾對生活成本上升感到不滿，引發反對聲浪。美國中小企業普遍抱怨關稅造成經營壓力，其中部分業者已提起訴訟，並於上週將案件送交最高法院審理。

對此，川普9日發文痛批反關稅的人「是傻瓜」，他寫道：「反對關稅的人都是傻瓜！美國現在是全世界最富有、最受尊敬的國家，通膨率幾乎為零，股市創下歷史新高，401K退休帳戶資產也達到歷史最高水準。我們正從關稅中獲得數兆美元收入，並將開始償還高達37兆美元的龐大國債。」他進一步表示：「美國的投資額創下歷史新高，工廠和企業如雨後春筍般出現。很快，每位美國人都將獲得至少2,000美元（約6.2萬新台幣）的紅利（高收入者除外）。」

▼川普9日發文痛批反關稅的人「是傻瓜」。（圖／翻攝《Donald J. Trump》的Truth Social）

這項「全民紅利」構想被外界視為川普推動「關稅紅利經濟」的一環。川普上任以來，多次以高關稅政策作為保護美國製造業與提升財政收入的手段，並宣稱這些關稅帶來的巨額收益足以回饋國民與減少國家債務。

他在另一篇貼文中更為關稅政策辯護，指出美國總統依法可以中止與他國所有貿易往來，而且國會完全批准，甚至對外國企業頒發經營許可，但卻不能對外國徵收簡單的關稅。他批評這種說法「荒謬至極」，川普強調：「其他國家可以對美國徵關稅，為什麼美國不能對他們徵？」他直言「如果沒有關稅，我們就什麼都得不到」，川普更高聲質問：「企業湧入美國完全是因為關稅。難道美國最高法院還沒被告知這一點嗎？到底怎麼回事？」

▼川普為關稅政策辯護，槓上最高法院。（圖／翻攝《Donald J. Trump》的Truth Social）

（封面圖／翻攝《The White House》粉專）

