食藥署全台稽查外送飲食 人从众、六扇門、早安美芝城全違規

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

網路外送平台APP訂餐也要小心！食藥署今（17）日公布最新「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」結果，針對與美食外送平台合作的餐飲業者，基隆抽驗到的「人从众厚切牛排」1件紅茶腸桿菌科超標，經複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準，開罰3萬元。另外，基隆「川崎拉麵」豬肉原料原產地標示不符規定、台南「早安美芝城」台南西門概念店產品責任保險不符規定、台東「六扇門時尚湯鍋」基因改造資訊標示不符規定，全數開罰。

食藥署是於今年7月1日至9月30日會同地方衛生局執行「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」，6家美食外送平台業者在食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目全部符合規定，但與其合作的餐飲業者卻有出包。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中，基隆市抽驗「人从众厚切牛排」1件紅茶，初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850 CFU/mL，而限量標準為：10CFU/mL，衛生標準抽驗不合格，依違反食品安全衛生管理法，裁處新台幣3萬元。

另外，劉芳銘說，基隆「川崎拉麵」的豬肉原料原產地標示不符規定，原產地來自巴拉圭，業者卻標示加拿大， 依違反食品安全衛生管理法，念其初犯裁處2萬元；台南「早安美芝城」台南西門概念店則是未依規定投保產品責任險，裁處3萬元。

劉芳銘說，比較離譜的情況是，台東「六扇門時尚湯鍋」將其使用的玉米筍標示為「基改食品」，但經查玉米筍並沒有基改品種，業者把非基因改造標示為基因改造，這還是稽查頭一次看見，依違反食品安全衛生管理法規定裁處4萬元。

食藥署指出，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處4萬元以上400萬元以下罰鍰；如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

