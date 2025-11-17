食藥署全台稽查外送飲食 人从众、六扇門、早安美芝城全違規
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
網路外送平台APP訂餐也要小心！食藥署今（17）日公布最新「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」結果，針對與美食外送平台合作的餐飲業者，基隆抽驗到的「人从众厚切牛排」1件紅茶腸桿菌科超標，經複抽驗仍不符食品中微生物衛生標準，開罰3萬元。另外，基隆「川崎拉麵」豬肉原料原產地標示不符規定、台南「早安美芝城」台南西門概念店產品責任保險不符規定、台東「六扇門時尚湯鍋」基因改造資訊標示不符規定，全數開罰。
食藥署是於今年7月1日至9月30日會同地方衛生局執行「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案」，6家美食外送平台業者在食品業者登錄、定型化契約及消費者申訴處理流程等查核項目全部符合規定，但與其合作的餐飲業者卻有出包。
食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，其中，基隆市抽驗「人从众厚切牛排」1件紅茶，初抽驗檢出腸桿菌科350 CFU/mL，複抽驗檢出腸桿菌科850 CFU/mL，而限量標準為：10CFU/mL，衛生標準抽驗不合格，依違反食品安全衛生管理法，裁處新台幣3萬元。
另外，劉芳銘說，基隆「川崎拉麵」的豬肉原料原產地標示不符規定，原產地來自巴拉圭，業者卻標示加拿大， 依違反食品安全衛生管理法，念其初犯裁處2萬元；台南「早安美芝城」台南西門概念店則是未依規定投保產品責任險，裁處3萬元。
劉芳銘說，比較離譜的情況是，台東「六扇門時尚湯鍋」將其使用的玉米筍標示為「基改食品」，但經查玉米筍並沒有基改品種，業者把非基因改造標示為基因改造，這還是稽查頭一次看見，依違反食品安全衛生管理法規定裁處4萬元。
食藥署指出，食品業者倘標示不實，涉違反食安法第28條第1項規定，可依同法第45條第1項處4萬元以上400萬元以下罰鍰；如屬「食品業者投保產品責任保險」公告應投保之食品業者，倘經查獲未投保產品責任保險，則可依食安法第13條暨第47條第5款處3萬元以上300萬元以下罰鍰。
照片來源：食藥署提供
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
基隆人从众牛排紅茶腸桿菌科超標 台東六扇門基改資訊標示不符規定
網路美食外送平台APP普及，國人訂餐日益頻繁，食藥署今日公布「114年度美食外送平台暨雲端廚房餐飲業稽查專案執行結果」，其中包括多家知名業者檢出違規。基隆市人从众牛排的紅茶檢出腸桿菌科超標，遭裁處3萬元，台東縣六扇門則因玉米筍基因改造資訊標示不符，遭開罰4萬元。自由時報 ・ 6 小時前
吳怡農再戰蔣萬安！名醫勸他改走「這條路」
[NOWnews今日新聞]2026台北市長選戰升溫，民進黨將派誰迎戰有意爭取連任的蔣萬安，成為外界討論焦點，日前壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農已表態爭取提名，近日更有黨內選戰幕僚透露，綠營在北市「最夢幻人選...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
員工旅遊恆春吃合菜9人嘔吐腹瀉 疑食物中毒 衛生局採檢送驗
台南某公司員工180人前往恆春半島旅遊，昨天中午在恆春鎮一間餐廳吃合菜，點了花鯧米粉湯、招牌河豚皮、薑醋白蝦、椒鹽紅糟鰻等餐點，下午9人陸續嘔吐、腹瀉，當晚就診，醫院通報疑似食品中毒案，屏東衛生局今天前往餐廳採集檢體釐清，9人均已出院，回飯店休息。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
總統盃街舞》史上首次凱達格蘭大道開跳 總統出席開幕
由運動部主辦 「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」決賽，今（16）日在臺北凱達格蘭大道盛大開跳，全臺上千名舞者齊聚，創下臺灣街舞比賽參賽組數與規模新紀錄，也是臺灣史上首次有街舞登上總統府前舞臺，更是全球極少數能在國家象徵地標舉行的街舞盛會，象徵街舞文化正式從街頭走向主流，成為全民運動的新篇章。TSNA ・ 18 小時前
芬普尼蛋又流出！私賣或誤出貨 檢將再傳畜牧場業者
台中市「龍忠蛋行」十日被抽驗出源自文雅畜牧場含芬普尼雞蛋，到底是畜牧場非法私自出貨，或是八日解除移動管制蛋農誤將雞蛋再出...聯合新聞網 ・ 11 小時前
「魷魚、炸雞一鍋三吃」火鍋掀話題！網讚：肉量超澎湃
北台灣準備變天，又濕又冷，連鎖火鍋業者搶降溫商機，推新口味、打聯名戰。把經典桌菜變身小火鍋，也有加台式炸雞的創意吃法，甚至連牛肉麵名店也加入戰局，業者們不只靠口味，還要拚話題，搶攻消費者的胃。TVBS新聞網 ・ 21 小時前
MLB／響尾蛇明星二壘手恐被交易 三球團成潛在下家
亞利桑那響尾蛇本季僅拿下80勝，例行賽勝率未達5成，並在季中交易截止日前成為賣家，進入休賽季後會試圖補強還是兜售球星值得關注，其中明星二壘手馬提（Ketel Marte）更被視為熱門交易對象。 ...聯合新聞網（運動） ・ 6 小時前
台南搶救交通助理員 連署破千份
台南市聘用交通助理員執行違停開單惹議，市府本月10日宣布「暫停」取締違停，引發討論聲浪，台南市人本交通促進協會舉辦「搶救交通助理員：寫信馬拉松」，迄今已收到破千份連署，協會理事長林詠軒說，希望藉此帶動一股風氣，未來遇到交通議題可透過明信片向民代具名發聲，將網路言論化為實體，不再沉默。中時新聞網 ・ 13 小時前
浩鼎新藥成功取得認定 激勵股價跳空開盤即收盤
新藥公司台灣浩鼎(4174)昨(16)日宣布成功接獲美國食品藥物管理局通知，旗下以TROP2為靶向的抗體藥物複合體新藥OBI-902，獲審核通過治療膽管癌的「孤兒藥」資格認定。使得今日浩鼎股價開盤即收盤，漲停鎖死在27.35元，漲停委買張數超過5000張以上。理財周刊 ・ 5 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 3 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林口房價盤整「這區」出現接盤勇者！4字頭卡位明星學區 雙北小家庭外溢移居｜房價狙擊手
近兩年新北市林口區新案價格來到相對高點後，市場迅速轉入理性盤整，自住買方重新成為主力，然而位於林口新市鎮西側、以低密度住宅為主的南勢國小生活圈，因具備相對親民的房價、完整學區與寧靜居住環境，反在盤整期中顯現出更強承接力，根據統計，南勢國小生活圈近10年房價漲幅高達66.9%，領先林口區全區52.4%，相較於林口新市鎮其他區位，低基期、低總價優勢更具爆發力。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前
他爆「發雞排跳票是淡X畢業生」 被台大女友戴綠帽報復：想毀了大氣系
日前一名台大網友在臉書「黑特帝大」發出祭品文，喊話賭上台大大氣系招牌，預測「台北至少放2天颱風假」，如果都沒放就各請300份，祭品文強調16日中午兌現，現場湧入400人排隊卻被放鳥。就有人爆料，其實這名男子是因就讀大氣系的女友讓他戴綠帽，才出招報復，再度引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
收入不輸台積電上班！3男吃住家裡 老父開一條件、賺錢全得上繳「國庫」
三個兒子踏入社會前，他就建議及要求他們將每月薪水，除了生活開銷外全數繳入「國庫」（由母親代為儲蓄）。因為孩子住家裡、吃家裡，這樣的強制儲蓄是為未來打下基礎。直到他們結婚，他就會兌現承諾：本利歸還，並加贈房子當新房。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇澳煙波住客要告了！痛斥逾30車泡水「是人禍」 開轟飯店5疏失
即時中心／黃于庭報導受到鳳凰颱風外圍環流、東北季風共伴效應影響，宜蘭蘇澳日前降下豪雨，多地傳出嚴重淹水災情，煙波大飯店四季雙泉館慘遭洪水灌入，超過30輛車因而泡水報銷。對此，11名受災住客今（17）日聯合發表聲明，列出飯店多項缺失，並痛批此事件為人禍，將提起集體訴訟求償。民視 ・ 3 小時前
女兒傳祕戀鮮肉國手2年！ 木村拓哉自曝見男方第一反應
日本男神木村拓哉的24歲大女兒木村心美（Cocomi），月初被周刊爆料與排球國手小川智大低調交往2年，還外出甜蜜共度4天3夜，即使雙方未正面回應戀情，仍掀起一番討論。木村拓哉日前登上節目受訪，提到「女兒帶男友回家」的問題，他則大方坦承會先出現「嘖」的反應。中時新聞網 ・ 3 小時前
主力賺完了？裕隆才拔3根漲停...今慘亮綠燈 這檔高層涉內線交易也吞跌停
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數今（17）日上揚49.81點，收27,447.31點，漲幅0.18%，成交金額5234.13億，上市上櫃個股共5檔跌停。上週有市場消...FTNN新聞網 ・ 2 小時前