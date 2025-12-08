2025種子生活節 聚焦豆類、探討保種與永續飲食的未來





本次「種子生活節」在臺北市客委會與環保局的指導下，從飲食文化切入，強調豆類耐旱、易保存、營養豐富且具文化韌性的特質。

文化意義： 豆類和雜糧是臺灣多元族群的重要飲食要素。無論原鄉部落的農耕祭儀，或客家族群的豆腐、豆乾、豆醬、豆豉等傳統工藝，都展現了順應環境、珍惜食材的文化態度。

永續價值： 面對氣候變遷與全球糧食安全的挑戰，活動強調豆類從原鄉到城市、從家庭到國際的環境永續價值。

全國種子交換會：從家庭開始實踐保種行動

活動將集結花東原鄉小農、國內外永續倡議者及綠色餐飲團隊，透過跨域串聯展現臺灣食材的多樣性。

實踐行動： 同步舉辦的「全國種子交換會」與保種工作坊，鼓勵民眾以交換、種植的方式，在日常生活中實踐「從家庭開始」的保種與環境永續行動，延續傳統族群在保種與輪作方面所累積的智慧。

豐富活動： 現場規劃永續論壇、風土市集、原鄉食農體驗、地酒工作坊、特色料理、桌遊互動等活動，從「聽、食、玩」三大面向呈現島嶼風土的完整樣貌，適合親子、青年及關注永續飲食文化的市民共同參與。

財團法人台北市客家文化基金會誠摯邀請市民於12月6日至7日走進臺北市客家文化主題公園，一同為臺灣飲食文化及永續未來播下更多可能。更多活動資訊請至「臺北市客家文化主題公園」臉書粉絲專頁查詢。

