42歲就退休，財富自由享受人生！他用「5張表護一生」，老後生活更多元、更快樂

示意圖，非當事人。圖／達志





42歲從科技業退休後，開始過「第二人生」，已經超過10年了。

一開始的時候，算算覺得錢夠用，所以就離開科技業。坦白說，當時我也沒有很清楚接下來的生活要如何安排。

有一次，我去參加了一個課程，講師要大家進行夢想拼圖。現場年輕人的夢想拼圖都是豪宅、汽車、美食、環遊世界等等。這些物質我已經有了，享樂也不是我想要的。因為我年紀最大，講師要我發表評論，我說：「我想幫助人，但具體想法和行動還在構思中。」

「想幫助別人？」這個想法很籠統，到底該怎麼做呢？之前有幾次投稿和受訪經驗，後來想想，或許可以試試看「發表評論」來幫助人，知識的傳播也是一種幫助。

就這樣，一路走下來到現在。

財富自由的定義

我自己對「財富自由」的定義是：「無需擔心生活開銷」和「可以享受人生」。

財富自由最簡單的方式，就是賺錢的速度夠快。就好比要裝滿一個大水桶（財富自由），如果平時進水量夠，即使水桶有些小破洞，早晚還是可以滿水位。如果進水量少，破洞又多又大，水桶早晚會沒水（月光族或破產族）。但如果機會來時，天降甘霖可以一次倒進更多的水（IPO），就可以提早裝滿大水桶。

大水桶就是我們的大財庫；進水量就是我們的薪水；破洞就是我們的支出；大破洞就是奢華的享受；一次性大水量靠機運，可遇不可求。這樣的比喻，應該淺顯易懂，是我在學習財務報表時從中的領悟。

拿出具體做法

想要提早財富自由，首先要「賺很大」。我知道人在35歲，就會進入人生另一個關卡。這個強烈的動機，讓我在「第一人生」的工作階段非常努力，「別人30 年所花的時間與努力，我犧牲睡眠時間，用14 年就將其完成」。

「如何賺很大？」如果我們沒有富爸爸、中樂透，或繼承一大筆遺產，也沒有善心人士捐贈一大筆錢給我們的話，顯然是自己要努力工作。

首先是選對職業，要選擇有薪資上漲空間與發展潛力的產業。職場新鮮人進入到一個行業，基本上已經決定了未來收入與生活水平。我選擇進入有國家支持的半導體高科技產業。

因為徹底體悟與了解，離開原本所學的化學產業。化學產業穩定但賺得比較慢，因為沒有分紅配股，所以我決定到科學園區工作，投入半導體產業。由於轉換跑道到不同的產業別，只好從頭自學，或是參加半導體在職進修課程，一邊工作，一邊進修。那段時間在「賣肝」，但目的就是要擁有一個較好的薪資收入。

還要挑選有股票上市的公司任職，公司賺錢就可以領取金額大小不等的股利，為退休水庫持續提供金援。如果公司無法提供理想的學習環境或個人財務目標時，就勇敢換工作。

用發展性來評估工作收入

工作如果沒有發展性，就要快點換工作了。又或是產業的發展性不錯，但職位所提供的薪資報酬、經濟支撐或儲蓄能量，遠低於自己的預期，沒辦法支撐自己與家人未來想過的生活，那麼也要考慮換工作。

換到好工作，絕對不是一件容易的事。尤其是年薪要求愈來愈高，對職等職位的要求也愈來愈高時。此外，跳槽後，還要考慮，是否有適應能力能夠生存下來。

我覺得除了該產業的專業知識外，跨領域的學習更是關鍵。當我還在新竹科學園區工作時，下班後就一直持續進修補充跨領域專業知識。工研院、清華和交大，就是我的學習場所。半導體是跨學科的工程，但在技術導向下，多數工程師都只專精一部分。

我的想法是具備跨領域知識，視野比較廣，能力也會比較強，才有機會脫穎而出。這些進修課程發揮了雙重作用：當下解決了工作上的困擾；另一方面有系統地培訓自己的能力，讓我謀職順利。

一開始工作的年薪基期低，不到45 萬元，我設定年薪每年12％的調幅。在一家公司內，這種調幅基本上很難，所以我不停地換工作，每換一份工作，基期有可能調20％以上。之後，加上公司內每年微調，再加上員工認股或分紅，平均而言就可以達到這個目標。工作14 年，基本上有達成每年平均年薪增加12％的要求，這還不包含IPO賺的。

跨領域終身學習

在新竹工作7年，雖然年薪每年可以達到調12％的目標，但是不可能永遠持續下去，早晚會碰到天花板。工作也累了，煩了，想換領域，看是不是有機會讓薪資持續大幅成長，或讓生活產生不同的刺激。

34 歲時有一個大好機會，參與了經濟部跨領域科技管理MMOT 的學程，這學程挑選了各行各業的菁英培訓，我在工研院上了4 個月的課程。這專案學程的啟動主要有3 大部分，一是技術移轉、二是投資評估、三是智慧財產權。後來擇優30 多人到美國受訓，我很幸運地被挑選上。此時，我送給自己一份最棒的禮物，就是離職去美國受訓3 個月。這也讓我的想法開始改變，回國後，加入了一間有發展前景的I 公司，繼續類似的工作。

那段時間的學習，對日後的工作，以及投資的想法等，有很大的幫助。

天降甘霖，準備大水桶來承接

每年調薪的幅度12％，對我而言，顯然還不夠。「只調12％」這件事，鐵定沒辦法支撐我未來想過的生活。我的薪資比上不足比下有餘，過好日子大概還可以，但35 歲大限就快到了，我的焦慮感不斷再提升。關鍵重點是，我需要一個更積極的作為。

在美國時，透過接觸很多位創業家，我看到「體制內創業」的工作樣態。I 公司提供員工認股計畫，可當原始股東，這是吸引我的地方。根據景氣循環，我研判公司最少有5 年的獲利黃金期，而且公司預計3 年要上市。我暫時放棄原來想換跑道的想法，回到老本行。一進I 公司就開始大量認股，分批認持續認，待IPO 後，為財富自由打下了堅實的基礎。股票全數賣出時，37歲達到財富自由。

史達林格勒戰役對二戰時的蘇聯是攸關生死的一仗，但對德國則非關存亡，在有差別的條件下，德國30 萬大軍完全被殲滅。由於我的身家都壓在這裡了，因此這是我的史達林格勒戰役，因為攸關我的財富，所以要幫助它，讓它成功上市。

彼得．杜拉克說：「機會會來敲門，但是只敲一次，你必須隨機應變。」

舉債投資

機會來了但沒錢，怎麼辦？

自小家裡窮困，所受家庭教育視「借錢」為奇恥大辱，覺得是走投無路的人，不得不向人低頭的行為。直到在美國見到許多白手起家的創業者，勇於向銀行和社會大眾籌資，我這才翻轉了借錢是無能之人的錯誤觀念。而且，借錢是一種能力的展現，有能力的人才借得到錢。能力愈強，貸款利率愈低，金額也愈大。

當然從事任何一種投資理財活動，都應考慮報酬、風險與資金成本。「好債」是計畫性行動，鮮少是衝動行為。例如1960年代台灣經濟剛要起飛，有些家庭再窮也不惜借貸讓小孩受教育，那是靠學歷翻身的年代，可以創造利潤和價值。若評估後認為是可行的，就「舉債」去創造資產吧！

以自己為例，我是用分離帳戶，築防火牆來進行債務管理。我加入的I 公司初始開放讓員工認股，由公司背書保證讓員工向銀行借款，股票質押在銀行，閉鎖期3 年。另一方面，要評估如遇到最差的狀況，準備過什麼樣悲慘的生活……。衡量得失後，在公司擔保的情況下，分批買進我職位所能購買的額度上限，用我的名義也讓家人和朋友參與認股，買到沒錢為止。讓家人和朋友在不到2 年的時間，額外賺取十多萬元到上百萬元。這是一筆中長期投資，必須「專款專用」。萬一投資失利，還可以用太太的薪水來暫時度過難關。

因為上班太忙，沒時間花錢且日常開銷不大，當時我把70％以上的薪資放在這筆投資上，繼續滾動我的財富。因為我很清楚目標和期限，倒也不覺得生活有太大的影響。

感謝上帝眷顧，2年半就達到公司設定的目標，讓我可以逐步出脫IPO 股票。在股票質押貸款期間因為只付利息，結算後創造了20倍以上的高獲利，成為我財務和生活上的轉捩點。如果太太當時願意聽我的意見，出一些錢，現在我們應該會更有錢。

不過，也不用貪心，錢夠用就好。

財富自由後，五張表護一生

我是以「工作」、「學習」和「理財」，這三者來奠定財富自由的基礎。工作收入是根本，創造出人生「第一桶金」後，再透過學習和理財，加速資產累積。等到資產到達一個規模，才能逐步把工作放掉，用被動收入來支撐生活所需。

但，財富自由之後，要幹嘛？每個人對「財富自由」的想像是不一樣的，所需金額也因人而異。退休後沒有老闆盯你，也不用活在世俗的規範裡，自己設定目標，為自己活著。

想像是美好的，但這很難，因為沒有「薪資收入」的日子，錢夠用一輩子嗎？老了不夠怎麼辦？沒有「工作」的日子，自己會不會失去生活重心而自我否定？讓家人也一起活受罪？第一個問題比較容易回答，第二個問題對我也不是問題。總之，就是錢要夠，問題就不大。

我自認為財富自由的依據，是以每個月3 萬元生活費當基礎。1 年36 萬元，60 年也才2,160 萬元。算算所有資產，這輩子應該也夠用了。所以對我而言，37 歲就財富自由。如果在不留遺產和負債的情況下，我可以靠吃老本而終身受用。股票投資對80％的人是有風險的，對我而言幾乎沒有，我的股票投資結局就是大賺。

我投資的股票曾在5天之內，市值跌掉500多萬元，因為IPO上市後的前5天沒有漲跌幅限制。當下錢很多，如果繼續放在股市，實在禍福難料。我曾看著我父親和朋友同事，股市賺大錢時完全失去戒心，不但已經賺到的錢沒守住，反而擴大槓桿投入更多的資金，結果就是慘不忍睹。

我要找資金的避風港，可以安全地放著數十年，保單和不動產是我的選擇。對避風港的要求不是獲利，而是穩穩地守住本金，如果有機會讓資金穩健成長很好，要能高於通膨率又更好。萬一老了生病需要長期看護時，也是需要一筆大錢，也會大量且快速地消耗一輩子辛苦存下的資產。

財富自由了之後，就立刻辭掉工作嗎？我還這麼年輕，退休後要做什麼？這是一個好問題，我從來沒想過。太太那時宅在家接案，還有一個5 歲的女兒。是時候了，我得好好思考這個嚴肅的問題。

我對賺錢比較有興趣，對花錢比較沒興趣，但該花的是一定要花的，能省則省。錢對我個人是夠了，對家庭一家三口夠嗎？對自己和家人都要負責任，尤其是一家之主。我不斷地練習和想像，有時還要計算一下，然後就建立了「五張表護一生」的基本架構，表格內容逐步調整達到自己所需。

這五張表護一生的執行方式超級簡單，一天花不到10分鐘就可以搞定。按照表格填寫幾乎不用動到腦筋，持續寫下來就會看到神奇的效果。這五張神奇的表單為：

1. 日常支出表—支出管理 2. 投資交易表—損益管理 3. 現金流量表—財務管理 4. 保險內容表—風險管理 5. 生活記錄表—時間管理

在思考的過程中也多賺了5 年的薪資，買房後房地產價格也大幅飆漲，42 歲時確定資產「應該夠」一家三口所需，真的可以辭去安穩的工作了。

萬一退休生活和花費不如預期時，當時還有3 種可行性評估。

如果在家太無聊，有需要就去兼差賺錢。

如果錢花得太兇，表示之前沒有想清楚，3年內考慮重回職場。45歲還不算太老，有專業可能有機會，但待遇可能會不好，繼續爆肝賺錢。

真的不想工作或時間拖太久已經找不到工作了，必要時賣掉房子，搬到低消費的南部。

第二人生更多元

其實我提早退休，所有人都反對，沒有人支持。一開始，全部人包括我的同事都很訝異，都會問說：你是中樂透還是你是賺好幾億？你怎麼敢退休? 我的回答是：我只是換個方式過生活。

第二人生之後，我開始當作者、開始寫作、開始上課，接觸的人也愈來愈多，讓我的生活也更加多元。因為對投資有興趣，所以也把投資功力練強，讓自己更厲害。退休後開始有人來找我寫書、寫文章，也常受訪，因為時間多，還去考了很多證照。

退休後會開始寫書完全是意料之外的事，無心插柳的成果。出書當作者，連我自己都沒有想過，同事朋友家人更是訝異。第二人生，因為自己安排時間，多聽演講，現在才有能力教別人怎麼投資理財。以現在的環境而言，除非是軍公教人員才有機會做到「屆齡」退休。想要提早退休或被逼退者，要想辦法在那天來臨之前，賺到足夠的錢。收入不高還在上班的人，最好要想辦法保住工作。

建議大家下班之後可以學習投資理財，讓自己有能力多賺一些錢。常常有人會找我聊天，我也會和陌生人談理財規劃，花很多時間閱讀理財文章，常參加論壇講座和研討會。有空就去游泳，看看電影，到郊外走走，即使是退休後的樂透人生也不會覺得無聊。

吳家揚最新作品--《人生五張表，你也可以F.I.R.E.》





