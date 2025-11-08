7秒攻擊片！日大棕熊暴衝打凹車 嚇壞千萬人

北海道一名牧場工作人員昨（7）日在開車時遭到大棕熊攻擊，大大的熊掌重擊引擎蓋，造成嚴重凹陷。（圖／翻攝自X@MULBERRY_STABLE）





日本熊侵襲事件越演越烈，根據最新消息，日本山形縣新庄市JR鐵路新庄站，今（8）日下午驚傳熊隻闖入站內，一度停留在車庫內，所幸未造成人員傷亡。另外，北海道一名牧場工作人員昨（7）日在開車時遭到大棕熊攻擊，大大的熊掌重擊引擎蓋，造成嚴重凹陷，畫面十分驚悚。

綜合日媒報導，當地時間今日下午2時30分許，山形縣新庄市JR鐵路新庄站出現一頭熊，是一頭身長約50公分的小熊，警方接獲JR員工通報後到場處理，受到熊隻影響，山形新幹線及奧羽線等列車一度暫時停駛，目前已恢復運行。

廣告 廣告

熊襲事件越演越烈，北海道一處牧場附近也出現體型碩大的棕熊，一名牧場工作人員深夜在路上開車時，突然遭遇一頭大棕熊，這頭熊朝車子衝過來，還用熊掌打在引擎蓋上，讓引擎蓋出現大凹陷，相當可怕。

深夜中有龐然大物衝過來，一掌巴在引擎蓋上，這起事件發生在日本北海道的一處牧場附近，一頭大熊在深夜中，朝著在路上行駛的車輛衝刺揮上一掌，開車的牧場工作人員急忙倒車才避開，不過從事後拍攝的照片，可以看到引擎蓋已經被打凹一塊，而且還留熊爪的痕跡，可見力道相當大。

不僅在北海道，秋田縣「仙北市」，仙北市角館町一間美術館，監視器也拍到一頭黑熊的身影，根據警方表示，美術館的工作人員在檢查監視畫面時發現熊的身影，畫面顯示，這頭熊在當地時間5日上午6時左右出現在美術館院內，體長約1.2公尺，而且5分鐘後就有一名牽狗散步的民眾經過，如果正面遇上，後果不堪設想，因此呼籲附近居民，能多加注意安全。

更多東森新聞報導

日女殺害失智老母 自首心碎喊：我不行了

DNA之父華森辭世 97年傳奇與爭議交織人生謝幕

蕭美琴IPAC峰會演講 引國際關注！賴清德發聲了

