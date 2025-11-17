hololive新主播花園Sayaka首次登上小劇場總集篇，也算正式出道？（圖源：hololive）

hololive 的 holoAN 頻道主要負責宣傳近期活動、歌曲與專輯等內容，而在最新兩位主播井月みちる、花園さやか 依序登場後，花園さやか 還登上了 holo 每周日的小劇場（ホロぐら）系列，也算是一種正式出道？其實粉絲社群也的確對於現在兩位的身分位置仍有討論，會不會有更多的活動內容，以及更多主播登場？

holo 小劇場 16 日為總集篇排名，由新任主播 花園さやか 講解，這也是最新主播在小劇場中登場，不過仍是以圖片狀態活動，holo Staff 身分也受討論，除了這兩位會不會有更多人登場？兩位是否能得到 L2D 甚至如小春、A 醬的 3D 活動模型也相當令人期待。

holoAN 頻道於 10 月以及上週公開兩位接任小春的主播井月みちる、花園さやか ，她們將負責週二、週五的午間 holo（昼ホロ）播報活動，目前沒有個人帳號，全數於 holoAN YT 社群貼文為準，兩人也因為各自的特殊風格，包括井月的咿嘻嘻笑聲、花園的溫柔跟愛吃甜食反應深受喜愛。