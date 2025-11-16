Steam主機威脅？索尼被爆重回PS獨佔策略，3A單機PC移植取消或等更多年

遊戲業界多平台策略越來越受到歡迎，三大主機廠商中除了微軟以外，索尼也開始將第一方遊戲移植到 PC 和 Xbox 平台，並考慮縮短移植的時間，甚至是讓新作和 PC 平台同步推出。然而最近，業內人士爆料，索尼正在重新評估 PC 平台的發行策略，或許未來除了線上服務類型外，3A 單機大作將延後更久才移植，或是直接回歸 PlayStation 獨佔。

近幾年除了少數幾款獨佔遊戲外，大多數都移植到 PC。

根據 XB2 節目上 Jez Corden 表示，他收到非常可靠的消息來源，認為索尼正在從 PC 平台撤退，先前被挖出的「PlayStation 和 PC 跨平台購買圖示」是舊版本的內容，並不會使用。Corden 說明，未來除了《馬拉松》、《絕地戰兵2》這類線上服務型遊戲會維持多平台同步發售外，像是《漫威蜘蛛人》或《戰神》等 3A 單機遊戲系列，可能不再移植到 PC 平台，就算會移植也是幾年後的事情。

這轉變和索尼不久前積極把旗下作品移植到 PC 的策略完全不同。而轉變的主要原因，可能是為了應對遊戲業界競爭越來越激烈的市場，鞏固 PlayStation 主機本身的獨佔價值。加上隨著 Valve 推出 Steam Machine，以及微軟下一代 Xbox 可能朝向更開放的類 PC 架構或混合系統發展，市場上出現了不少跨平台遊戲的硬體選擇。為了吸引玩家購買 PlayStation 主機，索尼確實可能會想通過延長獨佔時間，來強化 PlayStation 生態系的吸引力，確保主機玩家能第一時間享受到獨家的遊戲體驗。