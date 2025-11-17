蔡淑臻《女外科2》男主角被虧：受詛咒！颱風夜辦殺青宴獨缺閃兵薛仕凌
金鐘視后蔡淑臻主演兼製作的《村裡來了個暴走女外科2》一波三折，日前終於舉辦殺青宴，根據《鏡週刊》報導，蔡淑臻領軍演員湯志偉、林暉閔、杜姸等人，在11月11日鳳凰颱風來襲之夜，齊聚殺青宴，不過獨缺日前因閃兵爭議，被迫「證實演出」的男主角薛仕凌。
42歲的薛仕凌是兩屆金鐘視帝，過往零負評，被蔡淑臻相中演出《女外科2》，沒想到涉及閃兵。他曾言之鑿鑿有家族遺傳高血壓問題，通過3次檢查後被驗退，沒想到全是「演很大」，檢方訊後依妨害兵役及偽造文書罪嫌諭知他以30萬元交保。
男主角人選受詛咒！公視「被迫證實」
公視原本對《女外科2》男主角人選保密到家，還對蔡淑臻下「封口令」，但薛仕凌爆出閃兵後，外界關注戲劇將如何處理，公視才鬆口：「針對演員薛仕凌相關事件，《女外科2》劇組與公視表示尊重司法程序與當事人說明，目前製作作業依原計畫進行，團隊將全力確保作品品質，感謝各界的理解與支持。」等於證實了薛仕凌確實是第二季男主角。
據悉《女外科2》悄悄於8月開拍，目前殺青。第一季男主角朱軒洋演出該劇後爆紅，但隨即爆出感情風波。也一度傳出將由王大陸演出，雖只是誤傳，但他也爆出閃兵爭議，被抓進軍營乖乖當兵。如今薛仕凌也出事，網友驚呼《女外科2》根本「受詛咒」。
