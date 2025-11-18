iOS用戶爆LINE「畫面卡卡」災情 官方：快更新到最新版

最近有部分LINE用戶反應，使用iPhone開啟LINE的「支援中心」頁面時，多次發生無法顯示畫面的狀況。對此，LINE官方18日公告，iOS用戶應更新到最新版本，減少程式發生該狀況的機會。

部分iOS用戶使用通訊軟體LINE期間，發生無法進入「支援中心」的狀況。（示意圖／）

LINE官方表示，近期調查iOS版LINE應用程式狀況時，發現版本未達15.18.0時，部分用戶進入應用程式並點擊「設定」再進入「支援中心」，若再點選畫面左上方的返回鍵，畫面會停留在「讀取中」，頁面無法正常顯示應有內容。

LINE官方指出，此問題已修正完畢，iOS用戶可將LINE版本更新至15.8.0版，可減少該狀況發生機率。另提醒iPhone 6、iPhone 6 Plus、第1代iPhone SE等較舊機型用戶，由於LINE將停止支援13.20.0以下版本，如果用戶的LINE版本無法更新到13.21.0以上，將無法繼續使用LINE的傳送訊息與通話功能。

