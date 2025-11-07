ITF旅展優惠攻略一次看！住宿券下殺1折餐券709元 美國館天天抽機票

記者李育道／台北報導

海霸王【甲天下台菜料理】四人套餐美食券，優惠價只要888元，限量50組，今日開展就秒殺。（圖／記者李育道攝影）

2025 ITF台北國際旅展今（7）日起至10日於南港展覽館登場。今年不僅美國館祭出「天天抽機票」活動，住宿券與餐券優惠也創新低，部分下殺不到1折，餐券平均每張709元吃到飽，《三立新聞網》整理「最划算優先」懶人包，想省錢照這張單買就對了。

五福旅遊歐美線第二人可折萬元。（圖／記者李育道攝影）

美國館天天抽機票 星宇、長榮、華航、達美輪番送

今年「美國館」重磅回歸，連續5天天天抽出免費機票：

11月7日由星宇航空送出台北－舊金山來回機票

11月8日美國聯合航空抽出台北－美國不限航點來回機票

11月9日長榮航空送出台北－北美不限航點、中華航空抽出台北－鳳凰城來回機票

11月10日則由美國達美航空壓軸，抽出台北－美國不限航點來回機票。

美國館天天抽機票。（圖／記者李育道攝影）

最划算住宿券 最低下殺不到1折

住宿券是每年旅展最受關注焦點，今年平均折扣創歷史新低

海霸王集團德立莊／城市商旅／PAPAWHALE「港都周遊平日住宿通用券」五張套票不到1折僅4,999元

福容大飯店聯合住宿券（會員限定買15送2）1.8折2,815元

瑞穗天合國際觀光酒店家庭房1.9折10,999元

台北士林萬麗酒店尊貴山景雙人住宿券2折5,599元

福華連鎖住宿券買10送1，2.2折2,726元

長榮國際連鎖酒店聯合住宿券（20張組）2.2折58,000元

其餘如禧榕軒、天成逸旅、JR東日本大飯店、國泰飯店觀光事業、天成飯店集團、遠雄悅來、名人堂花園大飯店、高雄圓山、大倉久和、漢來、威斯汀、慕軒、綠舞、圓山、麗禧、美福、大地、大板根及薰衣草森林等，全都推出2至6折間不等超殺價。

ITF國際旅展四天展期現場活動時刻表。（圖／記者李育道攝影）

台灣高鐵則推出「搭高鐵．送住宿、送租車」等優惠，最低價格相當於購買高鐵來回車票，就可免費獲贈一晚住宿或24小時租車，此外現場下單即贈精美小禮物，單筆滿10,000元再送高鐵假期1,000元抵用券，還可參加抽獎。

日本館今年規模再擴大，不少館內只要打卡追蹤都會送可愛好禮，像是北九州追蹤就送壽司吊飾。（圖／記者李育道攝影）

餐券懶人包 709元吃到飽最搶手

海霸王【甲天下台菜料理】四人套餐美食券，優惠價只要888元，限量50組

餐券部分，凱撒飯店連鎖推出「聯合自助餐券」每張850元起，最高買50送10，平均每張709元即可享三館吃到飽

台北士林萬麗TEALAB下午茶券3.1折999元

宜蘭力麗威斯汀饗樂券3.6折999元

天成世貿翠園港點券5.1折750元

綠舞餐券＋風呂共用雙人組5.2折1,990元

北投晶泉丰旅泡湯朝食券5.6折2,699元

海霸王10人桌席料理券5.7折5,000元

六福集團加碼限時快閃 Buffet買8送2

星宇航空今年在展場推出盲盒抽獎。（圖／記者李育道攝影）

六福集團於展場祭出全線優惠

六福莊住宿券34折起、六福萬怡餐券54折、六福村門票46折。每日15時限時快閃，六福萬怡Buffet買八送二，折合64折每張約1,040元；購買「粵亮神仙乾坤燒鵝四吃」，可1,999元加購靓皮烤鴨二吃，約61折。另有「六福村雙人套票」1,300元、「關西六福莊FUN鬆玩專案」6,188元含雙早與兩日暢遊六福村，指定日入住再升等樓中樓房型。

可樂旅遊迪士尼郵輪在現場供民眾打卡拍照。（圖／記者李育道攝影）

旅遊團限時優惠 第二人最高現折1萬3

旅遊業者同步推出「第二人減價」與「買一送一」方案。

易飛網藍色土耳其10日第二人減1萬3

五福旅遊義大利全覽14日第二人減1萬

可樂旅遊峴港半自助5日買一送一

燦星日本鳥取5日第二人減5千

雄獅冬遊奧捷10日預購再折2千

國內團也搶早鳥商機，雄獅推出2026阿里山跨年、宜蘭曙光行程，第二人再折600元

今年首次參展的三麗鷗樂園現場展示不少園區限定玩偶，此外民眾填寫問券即可獲得免費袋子。（圖／記者李育道攝影）

MSC郵輪今年也推出買一送一活動。（圖／記者李育道攝影）

台灣虎航現場互動遊戲抽好禮，最大禮為免費機票。（圖／記者李育道攝影）

