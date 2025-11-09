新北耶誕城挨轟「塞車地獄」 侯友宜揭改善重點：這幾年交通越來越順暢

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／新北報導

每年在新北市政府、板橋車站周邊舉辦的新北歡樂耶誕城，雖吸引許多民眾造訪，同時也造成周邊居民飽受塞車之苦，挨轟是「塞車地獄」，隨著今年度耶誕城即將開城，此議題更成為新北市長選舉攻防焦點。新北市長侯友宜今（9）日受訪時強調，這幾年透過號誌管控及交通分流規劃，交通是順暢的！

新北市長侯友宜今（9）日受訪時強調，這幾年透過號誌管控及交通分流規劃，交通是順暢的！（圖／觀旅局提供）

侯友宜指出，新北歡樂耶誕城經過多年不斷的創意跟創新，已經形塑成國際知名的品牌，創造出一個幸福溫馨的歡樂耶誕城；侯友宜也預告，新北歡樂耶誕城即將要開幕，請大家拭目以待。

觀旅局進一步表示，透過交通、警察與觀旅等單位已密切合作，規劃多項疏運措施，包括鼓勵民眾搭乘大眾運輸、彈性調整號誌秒數、實施路段管制與改道疏運、暫停部分YouBike站點租借、設立交通戰情室即時掌握人潮，並運用手機信令系統分析人流與疏散應變。

觀旅局預告，新北歡樂耶誕城將自11月14日起盛大展開，連續45天點亮冬夜，營造溫馨夢幻的節慶氛圍。觀旅局邀請民眾呼朋引伴，並宣導民眾搭乘公共運具前往，並以45天的活動期間達成人潮分流與觀賞分時效果。

