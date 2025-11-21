《LINE散步趣》來了！「走路」、「移動」成為高CP值累點方式

記者李鴻典／台北報導

LINE GAME推出全新生活類服務《LINE 散步趣》，以「走路」、「移動」和「完成任務」為核心概念，結合健康、娛樂和賺點回饋機制，打造兼具趣味與實用的生活創新體驗。只要在日常中行走、移動或完成指定任務，即可應用程式內的票券與金幣來兌換LINE POINTS點數，邊走邊賺、輕鬆拿點數。

LINE推出全新生活類服務《LINE散步趣》。（圖／LINE台灣提供）

LINE台灣指出，《LINE 散步趣》鼓勵大家在日常中培養健康行動的好習慣外，同時享受任務挑戰與點數回饋的樂趣，只要開啟定位與健康資料，就能在不知不覺中，累積應用程式內的票券與金幣來兌換LINE POINTS點數。

LINE台灣說明，以往走路只是日常生活中再平凡不過的行為，但《LINE 散步趣》讓這最自然的行動，搖身一變成為全民最潮的集點新任務。不管是早晨散步、午休外出或下班回家的路程，只要達到特定步數，就能獲得票券，將票券換為金幣後，可兌換LINE POINTS點數。「走路」不再是運動，而是每一步都越走越有價值。

《LINE 散步趣》將「移動」重新定義了，不再只是從一個地點到另一個地點的過程，而是累積賺點的機會。不管是日常通勤移動、外出購物搭車或週末出遊上山下海時，只要開啟《LINE 散步趣》，每一段移動距離都會累計，達到特定距離後，都可獲得金幣，累積的金幣可兌換成LINE POINTS點數，讓「移動」變成一種有意義的行動儀式。

《LINE散步趣》重新定義「移動」。（圖／LINE台灣提供）

LINE台灣也說，除了走路散步和移動外，《LINE 散步趣》還能種植蘋果樹，等待果實熟成後，就能領取票券。使用票券還可以參加抽抽樂，就有機會贏得高額金幣來兌換LINE POINTS點數！與好友互相競爭也將有機會獲得大量金幣，透過金幣就能輕鬆兌換LINE POINTS點數。

