Meta稍早宣布，旗下的智慧助理服務「Meta AI」即日起陸續在台灣與日本市場推出。這項服務的最大特色在於深度整合了Meta旗下的社群生態系，使用者無需額外下載 App，即可在Instagram、Facebook、Messenger與WhatsApp等服務直接使用，試圖讓AI助理成為用戶數位生活中的無縫伴侶。

Meta AI正式進駐台灣與日本、一鍵喚醒AI助理協助創作與解惑，但智慧眼鏡功能尚未開放

點擊圖示或「@Meta AI」即可呼叫，網頁版亦同步開放

在操作體驗上，Meta試圖讓AI融入用戶的日常通訊中。使用者只需在上述App中點選Meta AI圖示，或是直接在聊天群組中輸入「@Meta AI」，即可喚醒助理進行互動。此外，Meta也同步提供了獨立的Meta AI網頁版，供使用者在桌機或瀏覽器環境下使用。

廣告 廣告

Meta AI正式進駐台灣與日本、一鍵喚醒AI助理協助創作與解惑，但智慧眼鏡功能尚未開放

支援圖像生成、GIF製作與群組話題引導

功能方面，Meta AI將協助用戶完成多樣化任務，從激發靈感、深度探索主題到創作編輯皆涵蓋在內。具體應用包含：

• 生活與知識問答：提供推薦資訊、生活建議、課業輔導，以及針對各類問題的解答。

• 影像創作：運用工具創造具想像力的圖片或動態圖片，甚至能協助用戶結合靈感打造具個人風格的封面視覺。

• 社群互動：在群組聊天中，Meta AI可協助引導討論，或是製作能代表當下意境的專屬GIF動圖，增添互動樂趣。

Meta強調，Meta AI在全球已累積超過每月10億次的使用量。為了提供更貼近在地需求的服務，Meta表示將持續改善AI模型，使其能更深入理解各地的文化、歷史與習慣用語。

分析：軟體先行，但Ray-Ban Meta智慧眼鏡與進階視覺功能暫缺席

值得注意的是，雖然Meta AI的軟體服務已正式進駐台灣，但Meta AI生態系中極為關鍵的硬體載具——Ray-Ban Meta智慧眼鏡，目前在台灣市場仍未有官方正式引進與AI功能支援的消息。

Meta AI正式進駐台灣與日本、一鍵喚醒AI助理協助創作與解惑，但智慧眼鏡功能尚未開放

在美國等首發市場，Ray-Ban Meta智慧眼鏡結合Meta AI提供了強大的「多模態」 (Multimodal)體驗，使用者可直接透過眼鏡鏡頭詢問「我手上拿的是什麼？」或「幫我翻譯眼前的菜單」，實現真正的視覺AI助理體驗。

不過，受限於硬體上市規劃與在地化法規等因素，台灣用戶目前僅能透過手機或網頁端使用以文字、圖片為主的基礎功能，無法體驗到Meta AI在「視覺感知」與「穿戴裝置」整合上的完整實力。

此外，部分在海外發表的進階功能 (如特定的語音模式或即時翻譯功能)，在此次台灣上線版本中似乎也尚未完全同步，這或許是Meta在在地化過程中仍需克服的挑戰。

未來Meta AI是否能進一步結合在地硬體銷售，將是其能否在台灣AI助理戰場中突圍的觀察重點。

更多Mashdigi.com報導：

桃園機場攜手Nokia升級通訊基礎設施，導入IP/MPLS解決方案強化資安與營運韌性

Valve高層透露Steam Machine定價策略：不走主機補貼路線、價格與現行PC市場行情看齊

DJI傳投資「智能派」進軍3D列印市場，硬體大戰硝煙再起