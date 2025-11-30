【MOOK玩什麼】東京潮玩一日遊 | 原宿 澀谷自由行攻略：從明治神宮森呼吸到澀谷天空夜景
文／景點＋ 張盈盈整理
到東京旅遊怎能錯過百遍東京面貌，歷史與現代融合、傳統與潮流並存、森林與高樓交錯，一日之內品味東京新舊交錯的迷人魅力！這條以 明治神宮 → 原宿 / 表參道 → 宮下公園 → 澀谷 → SHIBUYA SKY 為軸心的一日路線，能讓人一天之內，同時感受到東京的多重風貌。行程與景點兼具綠意、潮流、都市文化與夜景，非常適合想在有限時間內，深度體驗東京的人，快跟著這份攻略一起到東京玩吧！
清晨從古老森林開始：明治神宮的靜謐與自然
從清晨開始，建議你搭乘 JR 山手線或東京 Metro 抵達「明治神宮前站／原宿站」，步行不到 5 分鐘便能走入「明治神宮」與其包圍的都市森林。這裡宛如東京的綠色肺葉——佔地73萬平方公尺，高聳古木、靜謐神道、森林深處的涼風，與白天城市的喧囂形成強烈對比。整片神宮占地廣闊，據說樹木來自日本各地與海外，共三百多種，走在參道上，彷彿穿越到城市之外的時間與空間。
清晨的明治神宮，是很多東京人在新的一天開始前，走訪沉澱心靈的地方，宛如心靈被洗滌了一番，如果你也想好好打開旅行的第一頁，這裡是最好的起點喔！
參觀資訊：門票：參拜「本殿」免費；如果想進入「御苑」則需支付維護協力金 500 日圓。
開放時間：依季節變動，一般夏季約從 ~05:40 起，冬季約從 ~06:00 起；關門時間多在傍晚，約 16:30–17:00，建議出發前查官方網站確認當月時間。
走向綠意 & 潮流兼具 代代木公園 / 原宿街區
在造訪明治神宮後後可以稍微繞進緊鄰的代代木公園走走（從原宿站步行約 3 分鐘即可抵達）——這裡是東京居民日常散步、慢跑、放鬆的地方，也是賞櫻、避暑、看風景的城市綠地。接著，中午左右便可以轉進原宿街區，探索一年比一年熱鬧的時尚街道。
代代木公園曾經是東京奧運的選手村，如今是東京市區內難得的寬闊綠地，適合野餐、散步、放鬆心情。春天櫻花盛開、秋天楓葉紅黃，都是迷人景色。
從代代木或直接從明治神宮，轉進不遠的「原宿」區域，進入的是另一種東京風景。這裡融合年輕潮流、古著、街頭文化與藝文創意，特別適合喜歡拍照、喜歡潮流、喜歡發掘新事物的人。
原宿 HARAKADO & 表參道 — 潮流混搭時尚大道
原宿與表參道並列為東京最具代表性的街區之一，融合了年輕潮流、精品設計、甜點美食、文創小店，是喜歡逛街、拍照、追風格的人不可錯過的地點。「原宿 HARAKADO + 表參道 Omotesando」正是這種氛圍的最佳代表。從明治神宮走到原宿 HARAKADO大約僅需要5分鐘，非常推薦安排在同一天接續造訪。
東急廣場原宿「HARAKADO原角」竹下通區域
HARAKADO原角原宿「ハラカド」
是2024年開幕的潮流商場，也是原宿的新地標，開幕後也迅速成為打卡景點，頂樓的露天天台、階梯式景觀更具有眺望台的功能，可以欣賞原宿、表參道十字路口的風景。
HARAKADO原角1樓至7樓頂樓露台共有9個層樓組成，1～4樓有各式服飾、配件、雜貨品牌進駐，4樓有D'PARTMENT進駐，這層較開闊的空間可以舉辦展覽、快閃店這一類的策展活動，可常見與K-POP有關的活動。
5、6樓是美食品牌進駐的區域，也有公共空間座位可以用餐，7樓以上即是露天天台與廣場，從6樓有樓梯可以前往，許多人會在上樓樓梯處與廣場階梯處與原宿街景合照，成為打卡熱門地點！
逛完HARAKADO原角後，推薦可以走進原宿的街頭理的小巷弄，就是進入年輕與創意共舞的空間。竹下通、貓街、小巷裡的小店、甜點店、漫畫風格服裝店、人潮與街景交錯，特別適合喜歡拍照、喜歡尋寶與個性穿搭的朋友。
從東急PLAZA可見到對角的「HARAKADO原角」外觀，這兩幢購物商場都有露天廣場，皆是原宿街頭的地標。
表參道之丘（表參道Hills）
這棟由著名建築設計師打造的商場，以斜坡設計串連多層樓，裡面集合了百間精品與設計店。即便你不打算購物，光是建築本身就是一場視覺享受，聖誕節檔期這理矗立的聖誕樹也相當聞名，是歲末年終到表參道一定要朝聖的名場景。
中午到下午的大半時光，建議留給這片充滿街頭節奏與潮流氣息的區域吧。隨意找一家咖啡廳坐下，吃頓輕食，或試試日式甜點、可麗餅、創意咖啡──在原宿與表參道之間，盡情感受最鮮活、時髦的東京。
傍晚跨區到澀谷：宮下公園與時尚街區
從原宿轉搭電車或地鐵(原宿站乘JR山手線、表參道站乘半藏門線)，不到 10 分鐘就抵達澀谷，也可以從表參道Hills前方的巴士站牌搭乘巴士抵達澀谷的忠犬八公像前。這裡的節奏依然快速，但氛圍與原宿截然不同——更熱鬧、更都市、更有夜生活氣息。 由於澀谷站體龐大、出口多，建議可以GOOGLE MAP定位澀谷星巴克，出站後步行幾分鐘不但可以看到知名會合地「忠犬八公像」，還能目睹全球知名的澀谷十字路口。
澀谷十字路口 ＋ 忠犬八公像
這兩個景點是許多第一次來東京的人必造訪的地標。當紅綠燈閃換、四面車流與人潮同時湧動，那種都市震撼感不是在文字裡，而是在現場才能體會。夜晚的霓虹燈光、匆忙的步伐，與初訪東京的期待一同湧上胸口，是一種屬於年輕的「都市儀式感」。
也推薦可以到星巴克裡面買杯飲料，從二樓俯瞰澀谷十字路口，從不同的視角感受各方人潮穿越十字路口時的震撼感。
宮下公園（MIYASHITA PARK）
是近年到澀谷一定要造訪的嶄新景點，這裡原是舊公園，2020 年改建成融合商場、公園與街頭文化的複合設施。從地下到高層，共有約 90間店鋪，涵蓋時尚、潮牌、餐飲、雜貨，也有多元文化與街頭感，是東京潮旅的新地標。
宮下公園的空中花園有一幢白色貨櫃屋星巴克，是由潮流教父藤原浩所設計。
夜晚壓軸：SHIBUYA SKY 夜景盛宴
SHIBUYA SKY
如果要用一個場景總結這一天的東京旅程，那麼最震撼的一幕，無疑是 SHIBUYA SKY 的高空夜景。SHIBUYA SKY是疫情後東京最火紅的心景點，位於新地標大樓 Shibuya Scramble Square 東塔頂層，樓高 229 公尺，擁有 46 樓室內觀景廊與屋頂展望台，是目前俯瞰澀谷與整個東京街景最炫目的場所之一。
從 SHIBUYA SKY，你可以 360 度俯瞰東京天際線，涵蓋新宿摩天樓、新宿御苑／代代木一帶、澀谷街景，晴空時甚至有機會遠眺富士山。當夜幕降臨、霓虹點亮，整個城市好像被燈火織成一張閃光網，閃閃發亮——這樣的景色，是典型的東京印象，也是許多人旅程的壓軸畫面。
門票採 時間指定制（每 20 分鐘一梯次），建議提前線上預約以確保入場。尤其熱門時段如日落後、夜景時段經常秒殺，一確定行程建議盡早線上預約，或是為了SHIBUYA SKY的最佳入場時間，要更換造訪澀谷的日程。
需要注意的是，因應高空維安、強風等特性，禁止戴帽子、攜帶自拍棒等行為，入場前務必注意進場規定；此外，如遇到天候不佳，例如強風大雨，SHIBUYA SKY也有可能臨時宣布關閉，而有無法入場的狀況。
229 公尺高的SHIBUYA SKY不僅景觀驚人，也能拍出很多特殊畫面的取景照片，吸引全球遊客造訪。
SHIBUYA SKY 營業時間與票價
營業時間：每日約 10:00–22:30，最後入場通常為 21:20。
票價（2025）： 成人（12 歲以上）線上票：14:59 前 ¥2,700／15:00 後 ¥3,400；現場票分別為 ¥3,000 和 ¥3,700。
兒童（6–11 歲）： ¥1,200（整日同價，僅現場購票）
5 歲以下幼童：免費。
線上訂票連結：https://www.shibuya-scramble-square.com.t.apy.hp.transer.com/sky/ticket/
官方網站：https://www.shibuya-scramble-square.com.t.apy.hp.transer.com/sky/
SHIBUYA SKY 日落黃昏到夜間時段是非常搶手的預約入場時段。
行程、景點與時間安排規劃
這裡也提供一個參考動線給大家，把以上景點串成從早到晚的完整一日遊：
08:00–09:30：明治神宮 — 參拜 & 在森林中慢走，感受晨光與安靜
09:30–10:00：代代木公園短暫散步或前往原宿街區
10:00–13:00：原宿 HARAKADO／表參道 & 貓街探索、購物、咖啡休息
13:00–14:00：午餐（可選擇原宿或澀谷附近）
14:00–15:00：從原宿前往澀谷 → 抵達宮下公園
15:00–17:00：宮下公園、街頭逛街、咖啡、拍照、放鬆
17:00–18:00：澀谷街頭／十字路口／忠犬八公像打卡，感受都市脈動
18:00–20:00：預約入場 SHIBUYA SKY（建議入場時間在日落前夕） → 欣賞夕陽與夜景
20:00 之後：如欲繼續逛街、晚餐、夜生活，澀谷方便返回住宿
這樣安排既能在白天享受綠意與潮流，又能在夜晚看到最震撼的東京夜景，適合希望在有限時間內濃縮東京多樣感受的旅人。
東京一日遊小提醒
交通建議
建議使用儲值交通卡（如 Suica 或 PASMO），方便搭乘 JR、Metro、私鐵，也適合多次進出各景點。原宿 ⇄ 澀谷距離短，交通非常便利。
若從機場前來，搭乘 JR 山手線或私鐵到原宿或澀谷都很方便。
SHIBUYA SKY 門票 & 預約提醒
一定要提前線上預約，尤其是黃昏 / 日落後時段很容易秒殺。線上票價也比現場便宜。
若你臨時決定當天去，也可嘗試早上 10:00 現場買票，但假日與熱門時段幾乎沒票。
穿著與準備建議
建議穿著易於移動、分層搭配的服裝。白天可能稍熱、傍晚夜晚則偏涼。
若你想拍夜景，建議帶腳架或使用手機夜景模式；SHIBUYA SKY 屋頂玻璃設計友善拍照，可以靠著玻璃拍無反光照。
心態與時間規劃TIPS
這條路線節奏偏快，建議 輕裝出發，不追求全部深度。目的不是一次看到所有，而是感受東京的「多面」。
如果時間緊湊，也可以跳過代代木公園，把重心放在「明治神宮 → 原宿 → 澀谷 → SHIBUYA SKY」這一各路線上。
[MOOK玩什麼]
2025東京新地標！日潮爆買攻略 澀谷宮下公園
原宿HARAKADO·SHIBUYA SKY·明治神宮｜1日路線地圖攻略｜日本自由行
》https://www.youtube.com/watch?v=5Lm1i2KZeuY
出國不用再崩潰！公開超實用日本旅遊 APP 大補帖 翻譯、比價、導航一次搞定
》https://www.mook.com.tw/article/39073
