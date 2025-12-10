智慧型資料基礎架構業者NetApp今日 (12/10)於台北舉辦INSIGHT Xtra Taipei 2025大會，會中除了正式擘畫針對台灣市場的資料基礎架構願景，宣布推出全新AFX儲存系統與NetApp AI Data Engine，藉此加速企業AI落地之外，更宣布與財團法人資訊工業策進會 (資策會) 簽署合作備忘錄，攜手Akamai、Cisco、Red Hat等科技廠商，共同推動後量子密碼學 (PQC)技術發展，力圖在AI時代築起最強韌的資安防線。

NetApp以統一資料架構助攻台灣「AI島」願景，同步攜手資策會築起後量子資安防線

從試驗走向關鍵任務，AFX與AIDE助企業打通AI任督二脈

隨著AI應用從早期的實驗性質，逐漸轉向處理關鍵任務的「代理式AI」 (Agentic AI)階段，台灣企業正面臨資料孤島林立、資料準備耗時以及擴充不易等挑戰。

NetApp台灣區總經理朱宥鑫指出，NetApp的目標是提供全方位的資料平台，協助企業跨越實驗階段，將AI轉化為實質的生產力與營收。為此，NetApp提出了兩大技術解方：

• 企業級分解式儲存架構 (NetApp AFX)：透過在NetApp AFX 1K儲存系統上執行AI最佳化模式，企業可依需求獨立且線性地擴充容量與效能。針對嚴苛的AI工作負載，AFX系統可擴充至128個節點，提供每秒TB級的頻寬，並且已獲得NVIDIA DGX SuperPOD超級電腦認證，能滿足千億參數模型的訓練需求。

讓資料AI-ready (NetApp AI Data Engine, AIDE)：採用NVIDIA AI資料平台參考架構，整合了NVIDIA加速運算與AI Enterprise軟體。AIDE內建語意搜尋、資料向量化與防護機制，能簡化繁雜的資料準備步驟，確保資料隨時處於最新狀態並去除重複內容，讓AI資料管道 (Data Pipeline) 更加順暢。

應對「先竊取，後解密」威脅，PQC國家隊成形

除了AI基礎建設，資安也是此次大會的重頭戲。面對量子運算時代即將來臨，現有的加密標準恐將被輕易破解，駭客正採取「先竊取，後解密」 (Harvest Now, Decrypt Later, HNDL)的策略，先竊取現在的加密資料，等待未來量子電腦成熟後再進行解密。

為防範此類威脅，NetApp宣布與資策會簽署MOU，聚焦推動後量子密碼學 (PQC)。這項合作匯聚了Akamai、Cisco、F5、Palo Alto Networks、Red Hat等國際大廠，以及凌群電腦、敦陽科技、精誠資訊等台灣系統整合商，共同探討PQC的最佳實務應用。

NetApp強調，已將PQC嵌入其全球產品組合中，包括：

• 強化最後一道防線：採用FIPS 140-2 Level 2自我加密硬碟與AES 256位元透通式磁碟加密。

• 動態金鑰管理：自動化金鑰產生與輪替，降低漏洞風險。

• 零信任整合：結合以資料為中心的零信任架構，驗證每項存取要求。

NetApp與資策會的合作，旨在解決現有防禦邊界與未來量子威脅之間的落差，協助台灣金融、醫療等敏感產業強化數位主權防禦態勢。

