Sony推出原神限量版DualSense無線控制器 以神奇冒險國度作為主視覺

Sony與HoYoverse為了慶祝「原神」月之三版本將登陸PlayStation 5，攜手打造原神限量版DualSense無線控制器，由原神的神奇冒險國度啟發，以白、金與綠配色搭配奇幻國度的神祕符紋，包含雙子旅行者「空」與「熒」的標誌，以及最受信賴的嚮導「派蒙」。

DualSense無線控制器 –「原神」限量版的建議零售價格為2,580元，於2026年1月21日在包含日本等亞洲特定市場上市，並於12月11日起開放預購。

