50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生





「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！

他曾以為搭郵輪又貴又老派，是老人家的專利，沒想到首次嘗試後，完全打破刻板印象。回想2016年的郵輪初體驗，Henry說，「其實那時候，我本來只是要跟老婆Sandy去，但很多親戚說他們也沒搭過郵輪，最後我們就16個人組成親友團，大家一起去！」

搭郵輪對台灣人來說不陌生，但Henry一行人可不是從基隆港出發，而是搭機飛到歐洲、在地中海上船，跟著整船的西方人玩遍西班牙、希臘、土耳其等國，一路上驚喜連連，夫妻倆也從此愛上郵輪，這幾年陸續航行了日本、波羅的海與中南美洲，在海上，也在陸地上體驗前所未有的人生。

中年體力下降

搭郵輪輕鬆玩世界

「以前我們出去玩都很累，拖著行李搭地鐵、走路，有些地方又沒電梯，還要一直找路什麼的，去日本、巴黎、倫敦都是這樣...那個真的累到癱掉！」Henry回憶，年輕時體力好，每次和老婆出國都是自由行，卻在步入中年後，漸漸發現「體力真的有差。」

腳力不如以往之外，搭長途車也是挑戰。「像我們以前玩奧捷匈，就是很累啊！每天都搭很久的車。」後來他發現，搭郵輪有個好處，「晚上睡覺的時候，就已經到達另一個地方了，很輕鬆，你醒來以後就下船去玩。」

而且，登船後只要check-in一次，就算跑遍好幾個國家、城市，都不必再拖著行李換飯店，節省不少體力，對中年族群是相當友善的旅行方式。

▲Henry在2016年首次帶領親友團前往地中海搭郵論，從此愛上郵輪旅遊。

退休後廣交朋友

換個方式認識世界

「更棒的是，你可以在旅途中認識很多人！」Sandy眨著明亮的雙眼，興奮地說，「我們有一次去日本，在船上遇到一個日本老奶奶，我根本連日文都不會，但她看到我就很喜歡我。旅遊結束以後，奶奶還跟我寫信，告訴我，她先生是日本一家航空公司的機師，叫我們去日本找她玩！」

「還有一次是遇到美國名校─茱莉亞音樂學院畢業的鋼琴師，因為我也學音樂的，我就跟他討論，還互相留下e-mail，到現在都有聯絡！」

夫妻倆分享，出國搭郵輪有很多機會認識來自世界各地、各式各樣的新朋友，也因為一起待在船上的時間長，容易進行深度交流。這些驚喜的插曲，往往成為旅途中的最大亮點。

中年後勇敢出走、廣交朋友，接觸與過去不一樣的新鮮人事物，才發現外面的世界這麼大；跨出一小步，收穫與快樂卻是超乎想像得多。

旅行不是為了炫耀

而是找回生活本質

中年後體力衰退，不一定是缺點。中年人的旅行，可以不再只是踩點拍照、打卡炫耀，而是學會如何在打拼半輩子之後，放慢腳步，細細品嘗「生活」本該有的甘甜滋味。

「我覺得旅遊的觀念，大家應該改一改。」Henry接著說，「不是以『去的地點』多寡當作旅程的目標。以前都喜歡照相嘛，表示我去過那裡，又想說好不容易出國一趟，不要浪費錢，能多玩就多玩一點。」

「可是我今年去中南美洲後，我就改觀。船上很多老美，他們賺了那麼多錢退休，已經不在乎有沒有照相、有沒有去很多地方。反而我們在船上看到的是，很多老伴一起出來，相互扶持，夫妻一起出來走走看看、聊天、認識人、玩桌遊，其實這樣就很棒。」

▲在郵輪上認識新朋友、學會品味生活，是人生一大樂事。

Henry觀察，西方人「度假」展現的是一種生活態度，但台灣人重視CP值、怕吃虧，常常斤斤計較；出國旅遊本來是為了放鬆，有時反而玩得好累！

例如，不少台灣人抱怨郵輪上看表演的人潮擁擠，每次靠岸下船也要排隊久候，但Henry分享，他們在國外搭郵輪時，這些情況並不常見。他認為，西方人度假是為了品味生活，較不會一窩蜂跑去吃最貴的餐廳、看最貴的表演，「所以在國外搭郵輪的感覺，完全不一樣。」

今年初，夫妻倆再次遠航，初訪神秘的中南美洲16天，行經美國、巴拿馬、尼加拉瓜、瓜地馬拉等地。「有些國家不是跟我們有邦交嗎？以前只是聽過，好遙遠的感覺，實際去了就不一樣，那種文化風情，還有當地人的純樸、好客，跟原本想像中不太一樣。」

航向世界，開了眼界，中年之後的旅行，因為放慢腳步，多了一層對社會文化的觀察與認識，讓旅行更有意義。

多方嘗試更精彩

開啟全新第二人生

Henry搭郵輪愈玩愈有心得，開始思考人生其他的可能性。他本來是知名企業的商品採購主管，多年來，有感於工作環境未盡理想，也厭倦了人事鬥爭，內心不斷迴盪著「好想去過自己人生」的渴望。終於，50歲那年，他毅然決然遞出辭呈，決定靠自己闖蕩！

放棄上班族的穩定後，擁有旅遊、餐飲、保險相關領域證照，以及多年行銷經驗的他，嘗試利用自己的專長多元發展，主動爭取企劃案、郵輪旅遊規劃等工作，也曾在社區大學、104高年級等單位擔任講師，分享國外郵輪旅遊經驗。

▲熱愛郵輪旅行、擅長行銷的Henry，即將在長照領域開啟他的第二人生，印證中年之後，斜槓反而帶來更多驚喜。

不過，卸下大公司和主管職的光環後，斜槓人生的經營並不如想像中那麼順利；Henry也發現，台灣社會的中高齡就業環境並不完善，也不友善。然而，這些年他有個很大的收穫，深深體會到中年後「歸零」很重要！把過去的豐功偉業、專長技能全部歸零，願意重新學習，並且不害怕挑戰新事物，能夠跟上社會的腳步，這些，才是開啟精彩第二人生的關鍵。

多方嘗試之下，Henry察覺到了正處於高齡社會的台灣，對長照的需求不斷上升，於是他報名參加課程，剛完成105小時的照顧服務員訓練，順利取得證照，替自己拿到了長照產業的敲門磚，準備開啟事業第二春。

現在的Henry，正一步步接近心目中那個「50歲後，一定要過自己人生」的夢想。他跳出舒適圈、勇於挑戰自我，第二人生反而開啟無限可能。

Henry從自身經驗，鼓勵和他年紀相仿的中年族群，「我覺得五、六十歲都不算老啊！七十歲也不算老啊！我很鼓勵中、老年人，要有自己的興趣，應該多去學習，在現代這個社會也要有多技能，去過自己的生活，不要一直覺得我老了、我不行了，這樣就找不到生活重心。」

中年以後，不只旅行方式可能改變，退休生活也不只有一種選擇。換個角度看自己、看世界，50歲後，反而是人生更美好的起點！





