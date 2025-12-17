Google對於將AI用於旗下所有服務的執念，似乎沒有極限。繼先前在YouTube平台上測試「Playables」小遊戲功能後，YouTube Gaming稍早宣布推出名為「Playables Builder」的開放測試計畫。

YouTube以Gemini 3模型推出Playables Builder功能，讓創作者動口就能零編碼創作遊戲

這項工具導入Google最新Gemini 3模型，讓YouTube創作者即使完全不懂程式碼，也能透過「動口不動手」的方式，製作出簡易的網頁小遊戲。

延續Google Labs實驗精神，這次輪到遊戲

這項名為Playables Builder的原型網頁應用程式，核心概念與Google Labs近期發表的Disco和GenTabs專案相似。後者是讓使用者輸入自然語言，瀏覽器就會生成互動式的小工具或資訊整理；而Playables Builder則是將這個邏輯應用在遊戲開發上。

回顧過去，YouTube早在2023年就開始在桌機與行動版測試小遊戲功能，去年更加入了多人連線機制。如今導入Gemini 3，顯然是希望從單純的「玩遊戲」進階到「做遊戲」，讓創作者能生成專屬的互動內容來黏住粉絲。

AI做得出遊戲，但做不出「靈魂」

雖然技術聽起來很酷，但不少看法則對此持保留態度。報導指出，認為AI雖然能夠幫助沒有技術背景的人快速產出內容，但「做一個遊戲」跟「做一個好玩的遊戲」卻是兩回事。

一個優秀的遊戲往往需要經過無數次的迭代、細膩的機制調整，以及設計師的巧思，才能轉化為真正有趣的體驗。Playables Builder雖然降低設計門檻，但它更像是一種展現AI能力的「把戲」，而非專業遊戲開發的替代品，因此難以指望能以此創作足以吸睛3A級別作品。

