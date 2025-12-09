《滑板故事》正式推出，在九層冥界中滑行享受超現實景觀

獨立遊戲發行商 Devolver Digital 與 Sam Eng 工作室榮幸地共同宣布，獨一無二的滑板遊戲 《滑板故事 Skate Story》現已正式在 PC、PlayStation 5 和 Nintendo Switch 2 平台上發售，新台幣 328 元、港幣 125 元。

抓起你的滑板，衝向月亮！Devolver Digital《滑板故事 Skate Story》今日正式上線 PC、PlayStation 5 和 Nintendo Switch 2（來源：Devolver Digital官方提供）

你是隻地獄裡的惡魔，由玻璃與苦痛所製成。魔鬼給了你一塊滑板，還有一個簡單的交易：滑向月亮並吞噬它 ── 然後你就會被釋放。

接受這看似不可能的任務後，你必須使用滑板以跳彈、腳尖翻板與磨輪架等方式，穿越這片只有灰燼與煙塵的虛無之地。藉由逐漸熟習自己的體重與動作，征服哭泣的凝聚物；當你的腳做好準備，做出完美的腳尖翻板動作之時，請細細品味那一刻的儀式感。

遊戲特色

時尚街頭滑板冒險

在九層冥界中滑行，穿越一條條充滿蠟質壁架、受難的深淵和飽受折磨的惡魔的街道，享受這份超現實景觀。穿過危險的小徑、碎裂的自由溜冰場，當你探索世界並成為一個滑板玩家時，便能夠找到相對應的挑戰。

沉醉於滑板之美

出賣你的靈魂，換取板面、輪子和輪架，讓你的滑行保持新鮮感，還能夠探索並提升超過 70 種滑板技巧。完成滑板試煉，升級並獲得新裝備。用你的 360 度翻板來摧毀兇惡的惡魔，或至少讓它們留下深刻印象。

惡魔街頭的催眠節奏

在神秘紐約藝術家 Blood Cultures 的迷幻配樂中，縱橫冥界，並收錄 John Fio 的額外曲目。

衝破九層地獄，掌握你的自由。《滑板故事》已正式於 PC、Playstation 5 和 Nintendo Switch 2 等平台上市，售價新台幣 328 元、港幣 125 元。追蹤 Devolver Digital 台灣官方Instagram將可獲得最新、最即時的遊戲資訊。

