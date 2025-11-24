不滿廁所門故障「開開關關」 男與清潔員爆吵

台北車站地下一樓，有男子不滿廁所的門故障，開開關關，竟然與清潔員爆衝突。（圖／東森新聞）





台北車站地下一樓，有男子不滿廁所的門故障，開開關關，竟然與清潔員爆衝突，吵架過程還害清潔員手機保護貼碎裂，員警獲報火速到場處理。

男子在廁所外怒氣高漲，因為他不滿廁所的門開開關關，和清潔員吵起來。

不滿廁所門男子vs.員警：「（我說我明天上班再講），好，（因為今天禮拜天嘛），那你小聲一點，因為它現在，這是關起來它不能用。」

員警耐心解釋和男子說沒事沒事，但他情緒激動，還失控動手。

地點就在台北車站地下一樓，男子因為不滿廁所故障關閉，竟跑去找清潔員理論，兩人發生爭執，過程中還導致清潔員手機保護貼裂了，但事後冷靜下來，兩人沒有受傷，互不提告。

只是台北車站是很多旅客來來往往，如今男子只因為廁所故障起衝突，也讓路過的人都傻眼。

