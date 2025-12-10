中國已在黃海設置13個浮標… 美智庫CSIS示警：漸進式擴張主權

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）在最新報告中，指出中國正在黃海漸進式擴張主權。翻攝CSIS網站



據南韓媒體今天（12/10）報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）在最新報告中指出，中國已在黃海的韓中兩國爭議海域，設立13個浮標及其他結構物，屬於漸進式擴張主權，美國與南韓應有所警覺。

據《朝鮮日報》報導，華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）本月9日發布一份報告，內文寫道：「依據2001年南韓與中國簽訂的漁業協定，兩國在黃海（韓方稱西海）設定臨時措施區（PMZ），共同管理該海域，但中國從2018年開始，在PMZ內部及周邊，陸續設立13個浮標、2個養殖場，以及綜合管理平台。」

廣告 廣告

這篇報告由南韓事務專家車維德（Victor Cha）撰寫，他在文內強調：「對於中國這種『漸進式擴張主權』（creeping sovereignty tactics），美國應將其視為，中國針對印太盟國的『灰色地帶戰術』案例」、「南韓應考慮公開中國結構物的座標，方便分析用途。」

美國政界擔憂，中國會如法炮製其在台灣海峽、南海與東海的做法，將中韓之間的黃海爭議海域「內海化」，今年10月一份CSIS報告才揭露，中國動員海警，與南韓的海洋調查船對峙。

美國國務院今年4月透過聲明批評：「數十年來，中國拒絕遵守航行自由等國際法規範，不僅損害其自身經濟利益，也導致區域不穩定。」

CSIS報告指出「中國以『民用設施』為名目，設立具備雙重用途的設施，並對南韓船舶進行騷擾，這與中國在南韓、東海的軍事化戰術相似。」

「傳統基金會」（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）上個月接受韓媒訪問時表示：「海上規範是否被遵守，將決定南韓的生存，如果錯失現在的黃金時間，黃海恐成為下個南海。」

更多太報報導

賴清德稱台灣願幫忙解決中國經濟問題 國台辦嗆：哪來的自信？

台灣封禁小紅書 國台辦批「惱羞成怒」：匹夫無罪，懷璧其罪

和平協議簽假的？泰柬連續兩日開火互打 川普要出手了