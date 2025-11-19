中官員「手插口袋」送日代表 日網痛罵：流氓、不裝腔作勢就活不下去

央視播出中國外交部亞洲司司長劉勁松身穿五四青年裝，手插口袋送別來訪的日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰。畫面被大做文章。翻攝央視



日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，昨天（11/18）在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松，舉行局長級磋商，試圖緩和雙邊關係，但中國官媒卻強調中國官員「手插口袋」送別日方代表的畫面，日本網友感嘆，中國官員不裝腔作勢就活不下去，甚至有人直接痛批，中國官員的行為，就像是流氓或屁孩。

日本首相高市早苗本月7日出席眾議院預算委員會，表示如果發生「台灣有事」的情況，可能構成「存亡危機事態」，形同認可自衛隊行使武力。中國政府14日呼籲國民，暫時避免前往日本，日中關係急速惡化。

廣告 廣告

為了緩解兩國緊張關係，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰，昨天在北京與中國外交部亞洲司司長劉勁松，舉行局長級磋商。

中國官媒央視旗下新媒體「玉淵譚天」當天報導，竟將兩人同框的畫面大作文章，不僅強調中國外交部亞洲司司長劉勁松穿著「五四青年裝」見日本官員，日本官員還「低頭聽中方講話」。中媒「新民網」今天更指出，劉勁松在替日本官員送別時，把雙手插進口袋裡。

這個同框畫面已經引爆日本人的怒火，在社群平台X上，日本網友大力批評：「中國外交部的劉局長，根本就是國中生水準吧，要他好好談判，我看是不可能的」、「雖然這就是他們一貫的作風，但在這張照片，中國文明程度真的極度低落，真是把中國的水準，表露得淋漓盡致啊。」

日本網友們還提到：「只有不良少年，才會趾高氣揚、一副自己很跩的樣子走路」、「外表明明是大人，內在卻還是個屁孩」、「他們以為這樣就能維持面子和尊嚴嗎，真是好笑，根本就是流氓吧」、「不要讓金井去見這種人，希望高市政府停止做這些事，就算要去，也應該保持強硬態度。」

日本網友們感嘆：「中共政府的官員們，不裝腔作勢就活不下去嗎」、「中國人民被這種共產黨官員統治，真是可憐啊，希望有一天中共也能像蘇聯一樣崩潰」、「其實金井局長的手腕相當高明啊，這樣的畫面反而讓全世界知道，中國就是黑幫。」

更多太報報導

怒火不停！中官員「手插口袋」送別日代表 國安部重提「逮捕日諜」

對中最前線！石垣市長挺日相「台灣有事」說 重申台灣是獨立國家

私生飯又闖BTS柾國的家！ 南韓警方：調查5旬日本籍女子