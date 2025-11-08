中農展售會暨農特產品展售 彰化優鮮館今啟動儀式

▲開幕式大合照。

【記者 廖美雅／彰化 報導】由中臺灣區域治理平台共同主辦的「中臺灣農業行銷展售會」於今（8)日在農業部種苗改良繁殖場第二苗圃舉辦開幕式活動，展出時間自即日起至11月30日，今年活動結合新社花海及臺中國際花毯節，花海繽紛多彩、盛況可期。此次展售會集結臺中市、苗栗縣、南投縣、彰化縣、雲林縣、新竹市、新竹縣、嘉義市等八大展區，各區皆呈現自家農業特色。其中，彰化縣「彰化優鮮館」展現多元豐饒的農特產品，從鮮甜水果、香氣濃郁花卉，到品質卓越畜產品與米食，充分展現彰化縣農業實力。彰化縣政府推動「彰化優鮮」認證至今邁入第 6 年，累計輔導 255 位業者、787 件產品取得認證，持續為消費者食安層層把關。

廣告 廣告

▲彰化縣政府農業處長郭至善致詞。

彰化優鮮館邀集 17 家在地優質品牌共同展售，包含手作泡菜、天然蜂蜜飲、葡萄酒、高粱酒、山苦瓜、芭樂鮮果茶飲、紅藜、芝麻粉、鮮菇、白木耳飲、桑椹百香果、香菜拌麵、薄荷精油、草莓奶酪等健康美味農產品，消費滿額還贈送紀念提袋等好禮。

▲彰化優鮮館展場巡禮。

彰化縣府表示除展售會外，亦積極推動農村小旅行，結合在地農產、文化與景觀魅力，提供更多「慢旅行 × 深體驗」的農村旅遊模式。從八卦山下的田園景致，田尾公路花園療育花鄉，到海線漁村的人文風情，彰化的豐富風土與地方故事，是永續旅遊與創新體驗最佳養分。期望旅人不僅走過，而是停留、感受、認識，真正走入農村、走入土地。此外也預告「2026花在彰化-花城時旅」將於明年2月17 日至3月1日在溪州公園登場。（照片／記者廖美雅翻攝）