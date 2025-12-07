兒涉霸凌 受害家長控賴瑞隆妻「沒道歉」：如高官來校視察

有意角逐民國115年高雄市長的民進黨立委賴瑞隆近日遭爆，其8歲小孩涉入至少3件校園霸凌案，他今（7）日受訪時哽咽向受害女學生父母道歉。但有媒體爆料，受害女童家長指控，賴瑞隆妻子出席學校舉辦的協調會期間，一句道歉都沒有，「姿態宛如高官來校視察」。

賴瑞隆今天召開記者會，針對兒子涉入霸凌案再度說明，他提及，女童媽媽有提出訴求，包括希望自己看疑似霸凌錄影帶，也希望自己能夠跟他們再溝通。賴瑞隆指出，女童媽媽也提到，希望雙方孩子不要再有接觸，他承諾到學期末之前，不會再讓兒子去上學，會讓兒子待在家裡，並親自帶著他，請女童媽媽放心，媽媽的訴求他都會全力去做，希望能得到她的原諒。

廣告 廣告

賴瑞隆強調，作為孩子的父親，要幫兒子澄清一些事，最近很多網路上的消息並非事實，已對兒子造成很多傷害，對於8歲的孩子造成很多傷害，作為孩子父親、監護人，還是要說明，兒子在前一個學校並沒有霸凌前例，認為最近謠言在網路上被渲染得很厲害，這些不正確訊息不斷傳播，對孩子造成相當大的傷害，別把8歲孩子妖魔化。

根據《ETtoday新聞雲》今天報導，受害女童家長除質疑，女兒10月16日被賴瑞隆兒子毆打、尾隨堵在女廁裡，學校老師當天就知道並向家長告知，校方為何當天沒做校安通報，延遲12天才通報校安事件？也指出，被害女童被賴瑞隆兒子毆打後，每天上學還得面臨賴家小孩的嘲諷，而家長從事發後就向校方反映，希望對方家長出面溝通，讓賴家小孩不要再針對自己的女兒進行羞辱、辱罵。

受害女童家長指控，在與賴瑞隆妻子面談期間，賴妻到會議室後，從頭到尾沒向受害女童與家長說過一聲對不起，還強調賴家重視孩子教育，並很努力配合學向管理。受害女童家長也指控，當時懇請賴妻讓小孩停止辱罵女兒，讓霸凌事件劃上句號，但對方置之不理，姿態宛如高官來校視察，沒道歉、承諾改善，在座談會不歡而散後，賴妻就直奔副校長辦公室理論，「搞得好像做錯的是我們小孩」。

★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。

【看原文連結】