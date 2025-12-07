八旬老翁深夜忘記回家路 捷警靠一把鑰匙循線找到住處 順利護送返家

圖說：臺北市捷運警察隊第二分隊警員張耿豪、小隊長吳庚霖。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】日前一名八旬老翁獨自在捷運公館站徘徊，捷運警察隊第二分隊小隊長吳庚霖、警員張耿豪接獲通報後立即前往關心。老翁疑似因失智，無法說出姓名與電話等資訊，所幸在捷警積極協助下，最終順利護送返家。

經了解，老翁表示當晚外出拜訪朋友，返家途中卻一時想不起回家的路，口中反覆說著「想回家」。捷警耐心安撫其情緒，並查看隨身物品，發現老翁身上只攜帶一把住家鑰匙，遂再度詢問其住家地址。老翁緩緩說出記憶中的住址，考量夜深及其安全，捷警決定駕車護送其返回文山區住家。然而抵達所述地址後，卻發現該路段無相符門牌，後續經轄區派出所告知，老翁兒子從事資源回收業，遂循線搜尋附近從事資源回收的住戶，後尋找到疑似老翁住家，於是嘗試使用老翁所攜帶的鑰匙，順利開啟老翁住家大門。兒子見父親平安返家，連聲向警方道謝，捷警也提醒家屬可為長者準備識別手環、防走失名牌等物品，讓長者外出時能隨身佩戴，以便走失時他人能迅速識別身分並通知家屬。

捷運警察隊呼籲，隨著臺灣步入高齡化社會，失智與走失事件更可能成為日常面臨的社會課題，呼籲家屬應提高警覺，及早為長者做好安全準備，並留意其外出狀況。若不慎走失時，請立即向站務、保全人員或捷運警察反映，或撥打110請求協助，捷運警察將立即前往並提供協助。