《六人行》馬修派瑞用藥過量身亡！涉案醫生細節曝光「當庭收押」入獄

娛樂中心／綜合報導

馬修派瑞（Matthew Perry）因藥物過量猝死在家中按摩浴缸。（圖／翻攝自IG）

好萊塢經典影集《六人行》因「錢德勒」一角紅遍全球的男星馬修派瑞（Matthew Perry），2023年因氯胺酮濫用（K他命急性作用）猝逝身亡，享年54歲。美國司法單位持續追查藥物流向，在近日洛杉磯聯邦法院，涉案加州醫師薩爾瓦多．普拉森西亞（Salvador Plasencia）成為本案第一位遭宣判被告，裁定入獄2年 6個月，並當庭收押。

美國檢調指出，普拉森西亞多年以「非法管道」向派瑞提供氯胺酮，手法不僅包括將藥品與注射器轉給派瑞及其助理，甚至曾親赴派瑞住處及洛杉磯長灘水族館附近的停車場替他施打過多藥物。案卷紀錄顯示，他明知派瑞身陷藥癮泥沼，仍以商業利益為優先，多次協助取得藥劑，使對方更加依賴藥物。

洛杉磯「K他命女王」毒梟桑哈也涉入馬修猝死案當中（圖／翻攝自Jasveen Sangha IG）

派瑞家屬在量刑前遞交多份「受害人影響陳述」，直言普拉森西亞應為事件負最大責任。痛批這名醫師罔顧職業倫理，甚至曾以不敬字眼私下嘲諷派瑞，完全違背醫療專業該有的守則。面對家屬怒火，普拉森西西亞於庭上首度公開致歉。他表示，自己作為父親與醫師，卻未能堅守原則，「我做了不該做的選擇，讓一切走向今天的結果。」

他坦言不知道該如何向年幼的孩子解釋此事，只能懊悔自己欠缺判斷，「身為醫療人員，我本該守住底線，也應該保護他，我辜負了職責。」審理法官夏瑞琳．賈耐特指出，儘管普拉森西亞不是直接造成派瑞死亡的那一名供應者，不過他長期助長氯胺酮的取得，本質上等同「推動一名深陷依賴的病患走向危險」。法官批評他為個人收益利用病患弱點，形容其行為「極度失格」。

經典美劇《六人行》（Friends）原本確定重啟卻因馬修派瑞（Matthew Perry）永遠成為遺憾。（圖／翻攝自IMDB）

普拉森西亞先前已承認4項非法販運受管制藥品罪名，原本最重可面臨40年刑期。檢方求刑3年，而辯方爭取緩刑與最低監禁天數，但法官最終仍裁定他必須入監30個月，並加罰美金5600元（約18萬台幣）。此外警局展開調查，循線逮捕有「K他命女王」之稱的42歲毒梟桑哈（Jasveen Sangha），她在出庭時認罪，刑期最高可能超過60年。

案件中的其他被告，包括另一名醫師、派瑞的私人助理及 2 名非法藥物流通者，皆已陸續認罪，將於接下來幾個月內判刑。派瑞逝世後，粉絲仍深情懷念他在《六人行》留下的幽默與溫度，而家屬也盼透過司法程序，讓真相與責任各歸其位。

