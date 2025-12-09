冠軍無懸念！2025泡麵排行榜公開 這碗黑馬很厲害衝進前十

量販業者家樂福公布今年1至11月的泡麵銷售榜單，國產冠軍毫無懸念由統一肉燥麵奪下。（示意圖，取自PhotoAC）

2025台灣泡麵銷售排行榜揭曉，國產與進口市場依舊由老面孔稱霸，其中「統一肉燥麵」毫無懸念奪下國產冠軍，持續維持「十年不敗」氣勢；進口榜則由韓國農心辛拉麵以銷售額5500萬元穩坐熱銷王。家樂福公布1至11月的年度榜單，顯示台灣泡麵市場在2024年突破9.3億份，較去年成長約3%，進入冬季後泡麵商機更持續升溫。

家樂福數據指出，今年國產泡麵前3名依舊是熟悉的經典款，分別為統一肉燥麵、來一客鮮蝦魚板與滿漢大餐蔥燒牛肉，銷售額落在9,900萬元至5,500萬元之間，展現長年不墜的市場熱度。中段人氣依序為科學麵、維力炸醬麵、台酒花雕雞麵、味味A排骨雞湯麵、統一辣味蔥燒牛肉與統一鮮蝦麵。最受討論的黑馬則是「來一客辛辣香菇」，上架不到1年就衝進前十，被網友直呼「這碗真的很厲害」。

為什麼黑馬新品能殺出重圍？

家樂福觀察，今年風味偏好集中在濃郁湯頭、爆辣辛香與濃厚奶香三大主流。來一客辛辣香菇靠著台式辛辣湯頭與Q彈麵體成功吸引年輕族群，在社群討論中迅速累積聲量。而另一款老字號「味味A排骨雞湯麵」，因創意料理風潮再度翻紅，像是加入雞胸肉或蘿蔔糕等搭配方式，都讓經典口味迎來新人氣。

進口泡麵為何幾乎被韓國品牌壟斷？

進口泡麵榜同樣由韓系品牌全面領跑，前10名有9名來自韓國。冠軍「農心辛拉麵超值包」靠著人氣女團aespa擔任全球大使，再加上限量小卡包裝掀起搶購潮，穩居年度最強銷售王。第2名為農心爽口海鮮烏龍麵，銷售額達1,550萬元。

唯一打入前3的非韓系泡麵是東南亞勢力代表「營多珍饌印尼極品炒麵」，以Q彈口感與旅遊熱潮帶動連兩年穩坐前段班，被視為最強跨國黑馬。其餘如安城湯麵、韓式小雞麵兩款口味與不倒翁起司拉麵也穩定佔據榜單，其中韓式小雞麵以「可泡可乾吃」的特性獲得跨年齡層支持。

