前8月台南交通死亡最多 市府：加強熱區巡查執法

（中央社記者楊思瑞台南12日電）交通部今天公布今年前8月各縣市交通事故死亡人數，台南213人高居第1，台南市政府指出，高齡與機車兩類族群占事故最大主因，已加強熱區巡查及精準執法，並規劃模擬宣導體驗。

台南市長黃偉哲下午透過新聞稿表示，維護交通安全是長期工作，需由中央與地方攜手合作，並由市府道安團隊持續滾動檢討精進防制工作，面對今年上半年死亡事故偏高情形，已加強熱區巡查、規劃順安專案與精準執法，優化高風險路口設計，同時擴大校園、社區及高齡族群交通安全宣導。

台南市交通局長王銘德表示，根據114年1月至10月交通事故死亡類型，以機車事故占約7成為最大主因，事故年齡以65歲以上高齡者占約4成最高，顯示高齡與機車兩類族群為台南市交通風險主要來源，肇事原因以「恍神、緊張、心不在焉等分心駕駛」最常見。

王銘德表示，面對高齡者事故比例偏高現象，市府透過社政及教育體系推動高齡行人安全宣導與模擬體驗宣導活動，並在社區據點導入樂齡交通安全意識，協助長者熟悉路口用路環境判斷力與安全意識。

他說，機車族群方面則針對通勤與學區路段持續優化，以及交通工程設施與號誌時制調整，並透過人本交通教育系列教育宣導活動，強化用路風險與防禦駕駛觀念，另外，執法面向則由警察局推動順安專案，針對違規行為加強取締，並持續運用科技執法設備精準執法。

台南市政府提供資料指出，根據統計，114年7月至今天為止，台南市交通事故死亡人數較去年同期減少20人，降幅達31%，另進一步觀察1至8月交通事故30日內死亡人數，自5月起已連續4個月呈現下降趨勢，顯示台南市交通事故防制策略已逐漸發揮穩定效果。（編輯：謝雅竹）1141112