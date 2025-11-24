北京稱有權對日動武！日本打臉：舊敵國條款早廢止「中國還投同意」

國際中心／許智超報導

日本首相高市早苗「台灣有事」說引發中國強烈反彈，兩國緊張關係持續升高，而中國駐日大使館近日發文，暗示北京有權援引《聯合國憲章》中的「敵國條款」，直接對日本採取軍事行動。對此，日本外務省昨（23）日回應，該條款早在1995年就被聯合國大會決議通過，要求儘速刪除，如今已是「形同廢止」，更打臉的是，當初中國自己也投下同意票。

中國駐日大使館於21日在社群平台發文，稱若日本發動侵略，鑒於日本是第二次世界大戰中的敵國，北京有權援引憲章第53、77及107條的相關規定，直接對日採取軍事行動，而無需獲得聯合國安理會的授權。貼文一出，被外界視為中國對日本發出具體且升級的軍事威脅，企圖在國際法層面上對其施加壓力。

日本外務省23日則在臉書回應，表示這項「舊敵國條款」早在1995年就被聯合國大會決議通過要求「儘速刪除」，承認該條款已經過時，且中國自己也投下贊成票，直呼「把早已形同廢止的規定，說成彷彿仍具效力，與聯合國的立場不相符」。

然而，根據國際法慣例，聯合國大會通過的決議，通常僅具備建議性質，並不具備法律拘束力，必須經由修訂《聯合國憲章》才能正式廢除，因此從嚴格的國際法文本來看，這些「敵國條款」至今仍保留在《聯合國憲章》的條文之中，這也成為北京用來操作地緣政治的灰色地帶。

