北港媽南巡再爆衝突 嗆聲男頭戴「新營太子宮」帽惹議

〔記者王姝琇／台南報導〕北港媽「南都巡歷」宗教盛事如火如荼進行，17日甫發生兩陣頭街頭持械鬥毆事件，昨晚又被網友拍到疑似現場人員爭執的火爆嗆聲過程，因為當事人頭戴「新營太子宮」的帽子引發熱議，直呼太子宮是否要處理？

網傳2段影片內容，一名頭戴「新營太子宮」帽子的男子，不明原因與手抱小孩看熱鬧的男子起口角，戴帽男不斷大聲嗆聲，旁邊民眾見狀也相當團結，直接喊「有人鬧事」叫來警察處理。加上這名戴帽男騎車未戴安全帽，遭民眾檢舉，戴帽男又回嗆：「沒戴安全帽讓他開而已啊，又沒什麼！」並向警方直指，是對方的老婆先嗆聲的，雙方才會發生口角衝突。

但由於戴帽男的帽上標誌為「新營太子宮」，網友紛紛留言表示：「覺得新營太子宮要管理一下自己聘請的轎班」、「太子爺的臉面被這些阿斯巴拉的搞臭了」、「又是新營太子宮的轎班」、「制服不要隨便發，一顆就可害一團」。

貼文也引來新營太子宮轎班人員留言澄清，事發時已回到太子宮香客大樓睡覺，並說明該男子非他們轎班人員，而疑似當事人的戴帽男，也在個人臉書頁面道歉，還解釋帽子是上次出陣頭留下的，一切都不關太子宮的事情，跟社會大眾道歉。

海安派出所所長顏呈叡今回應表示，分局於20日19時許在中西區郡瑋街執行廟會安全維護同仁，發現民眾口角糾紛，經了解劉姓男子(戴帽男)騎乘機車欲送飲料通過時，與圍觀民眾起口角，員警見狀立即上前疏處，並針對劉姓騎士未戴安全帽違規部分，製單告發。

