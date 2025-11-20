南應大美術系學生 第七十三屆南美展表現亮麗

▲黃昱棋(右)和南美會郭宗正理事長合影。

【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】南美展為了鼓勵新進藝術創作人才、吸收新血輪，每年都會舉辦全國性的徵選作品活動，公募作品的優勝者有機會成為南美會的一員，自辦立以來迄今已是第七十三屆，是台南非常重要的美術競賽，以媒材分為國畫、西畫、攝影及雕塑四大類，獎項有南美獎、市長獎、柏川獎、奇美獎、郭博士獎、林國治獎、永都獎、阮國慶獎、優選及入選。

第七十三屆南美展於本月26日下午兩點半舉行開幕式暨頒獎典禮，同時得獎作品會從10/24-11/9在臺南市文化中心文物陳列館進行展出。此次開幕式嘉賓雲集，包括：南美會郭宗正理事長、臺南市政府文化局黃雅玲局長，南美會創辦人郭柏川女兒郭為美教授、林國治藝術教育基金會林虹昱董事長、資深藝術家張伸熙、王國和、江振川、洪啟元、蔡宏霖、沈政乾…等。

廣告 廣告

此次競爭激烈，南應大美術系的學生積極參加此比賽，獲得佳績為校爭光，值得嘉許。頒獎典禮當日獲得郭博士獎的西畫類黃昱棋同學亦有出席，黃同學的作品“臉譜”，意在表達黃同學本身為台南人，從小便與廟會文化為伍，那些鑼鼓喧天、五色臉譜與氣勢非凡的角色深植心中，這幅作品描繪的是台灣陣頭文化中最具代表性的面貌之一臉譜、戲裝與神將的氣場，融合信仰與表演藝術的力量，捕捉畫出這個瞬間的凝視也是代表著黃同學對家鄉文化的傳承，實為佳作。

台南應用科技大學美術系是一個秉持著實作技術與理論並重，並且與業界接軌科系；也是南台灣美術專業培育重要學術單位，系上不但具有優良師資與充沛完善硬體設備，並且學校也投入資源建立一個完善學習環境，培養學生美感能力與創作能量，因此，多年來南應大美術系學生不管是在主題或表現形式或方法上都顯示出學生全心投入創作企圖，而這我們也可以從同學們屢屢獲獎表現中獲得肯定。