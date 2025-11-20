南投縣第3處～埔里區社區心理衛生中心正式啟用

南投縣府代理秘書長簡青松等人為埔里區社區心理衛生中心揭牌啟用。(南投縣府提供)

南投縣埔里區社區心理衛生中心於(十九)日正式開幕啟用，由代理秘書長簡青松、衛生福利部心理健康司長陳柏熹、衛生局長陳南松、南投縣各醫事公會董(理)事長、醫療院所代表、社福團體、各級民意代表與學校等貴賓出席共同揭牌，目前南投縣已設立三處，分別為南投區、竹山區及埔里區社區心理衛生中心，以提供在地化、可近性的心理健康服務。

衛福部陳司長表示，心理衛生中心是「心理的衛生所」，以社區為基礎，提供更即時且可近的心理健康服務，除提供精神疾病患者的照護與個案管理外，亦將推動免費心理諮詢與諮商服務，深入社區進行心理健康衛教、危機介入及早期篩檢，期盼透過跨專業合作，把社會安全網的漏洞補起來，把過去安全網沒接住的人找出來，讓弱勢及高風險族群不再被忽略，打造更安全、健康與有韌性的社會。

簡代理秘書長表示，南投縣要打造「全齡宜居」的城市，心理健康和身體健康一樣重要，不論年齡都有可能遇到壓力、低潮或需要傾聽的時候，過往可能會因為距離、交通、不願求助等進而錯過被幫助的機會，希冀可藉由本縣3處社區心理衛生中心，拉近人與人之間的距離。

陳衛生局長表示，秉持著「耐心、用心、熱心、同理心、細心、貼心」等六心級的精神來守護民眾的心理健康，提供包括心理諮商、自殺防治、精神衛生、個案關懷追蹤、心理衛生宣導等多元服務，期望透過專業團隊服務，讓民眾感受到「活力．健康．快樂．幸福」。

若有任何心理健康需求，可洽各區社區心理衛生中心：南投區049-2202662、竹山區049-2631925、埔里區049-2911925，服務時間為週一至週五上午八時至下午五時，或撥打二十四小時免費安心專線1925、生命線1995，以及男性關懷專線0800-013-999。南投縣十三鄉鎮衛生所也都提供免費且保密的心理諮商，及與醫療單位合作推動十五-四十五歲心理健康支持方案，一一四年截至十月底，累計服務達二千四百一十五人次，民眾可至縣府衛生局網站、遠距之愛APP及LINE官方帳號線上預約諮詢。