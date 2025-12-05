南港高工6學生助阿伯撿紙箱！萬人讚爆 校方回應了

6名南港高工的學生發現一名阿伯的回收物散落一地，便上前幫忙。（圖／Threads網友＠marcus99423授權提供）





一則溫馨的影像在社群平台上流傳，6名南港高工的學生發現一名阿伯的回收物散落一地，便上前幫忙，此舉令許多網友感到暖心，校方坦言，得知消息後相當感動。

網友在Threads上分享，「路上收紙箱阿伯繩子疑似沒綁好全部倒下來，幸好我們剛好路過」，學生們見到收紙箱的阿伯疑似因為繩子沒有綁好，導致回收物掉落在路口，6人立即蹲下及彎腰，協助撿起紙箱後，再拿給阿伯。

貼文曝光後，迅速累積超過2.7萬個讚，並引發網友熱議，許多人稱讚表示，「什麼學校這麼優秀」、「台灣最美的風景是人」、「不簡單！學校一定要記嘉獎給他們才行」、「好棒的孩子們，也要注意安全」、「謝謝這群學生，一早看到這則貼文，心裡覺得很溫暖，給你們100個讚」、「真可愛」、「你們好棒!!我下載Threads就是要看這個的」。

南港高工秘書陳麗淑表示，校方在得知消息後相當感動，將於下次集會中公開表揚相關學生。她肯定這群主動協助長者的孩子們。陳麗淑強調，在這個年紀願意出自內心關懷他人、主動伸出援手並不容易，校方希望透過公開表揚，讓更多學生看見善行並願意效法。

她也透露，學生熱心助人的畫面曝光後，校長陸續收到許多民眾的私訊與留言稱讚，更有人在社群平台留言表達感動。校方第一時間確認影片中的學生來自土木科忠班一年級（土一忠），對於孩子能在毫無要求下主動幫忙，師長們都感到十分欣慰，也感謝外界對此事的關心。

