台美關稅談判15%要成了？謝金河盤點台商30年大風吹：有新投資「大主題」

針對台美關稅談判，總統賴清德9日證實「已進入最後階段」，政府正朝稅率不超過15％、不疊加方向努力，而美國對等關稅雖掀起全球政經海嘯，但同時也帶來新投資契機。財信傳媒董事長謝金河今（11）日在臉書以「選擇是人生大事，也是企業大事！」為題分享到新加坡參加亞洲台商及海基會在新加坡的台商企業論壇的過程，他提到，此次海基會的壇聚集數百位來自世界各地的台商，都很關注美國總統川普（Donald Trump）指揮棒下的世界經濟大局；他認為，選擇投資地，就像是人生擇偶般，可能牽動人生命運。

廣告 廣告

謝金河提到，在緬甸做膠帶的台商，對於「現在好不好」的疑問只能搖頭以對，前領導人翁山蘇姬時代，緬甸一度給世界帶來希望，但現在的軍政府又讓緬甸回到原點，事實上在10幾年前，緬甸和柬埔寨的台商，就已經呈現兩樣情，後者洋溢著笑容。他並回顧去30年的發展，表示中國帶給台商最大的機會，若90年代鴻海創辦人郭台銘沒有大規模到深圳龍華開疆闢土，絕對沒有今天這麼大規模的鴻海。

謝金河續指，90年代前總統李登輝大力推動南進，到1994年前總理朱鎔基匯改，南進資金被西進捲走了，這讓東南亞台商在1997年亞洲金融風暴中咬牙苦撐。而後到了前總統蔡英文時代，新南向又帶給台商新希望，眾多台商移動生產基地到越南，泰國，印尼，菲律賓等，然而泰國，菲律賓企業轉型步調緩慢，30年來變化不大，除了泰國的泰達電，規模都偏小。

對美國關稅變數，謝金河表示，接下來許多東南亞國家恐怕會陷在中國內捲更大的壓力下，而中國製造業將迎來遷徙，眾多的中國台商勢必全球多元布局，而即將成形的「投資美國」會是一個大主題，台商將迎來多變情勢的人生大挑戰。文末，他也提到，場中有位在孟加拉做紡織的台商來交換名片，還有東帝汶的台商表示在當地蹲了很多年终於才嗅到商機，「台商落腳在每一個國家，這個選擇題，像人生的際遇那樣，充滿不可預測的變化！」

更多風傳媒報導

