京華城案再開庭！柯文哲稱今是司法史上重要一天 轟法庭直播被擋在怕啥？

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

台北地院審理京華城案，今（11）日起進入最後言詞辯論階段，今、明兩天將進行「提示證據」程序，包含民眾黨前主席柯文哲等11名被告及辯護人將全數到庭。柯文哲今天上午抵達北院時，在門口停下發表簡短談話。柯文哲說，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。柯文哲也批，今天本可透過法庭直播讓大家知道發生何事，但「你們到底在怕什麼？有什麼不敢讓人知道？」

柯文哲今出庭，在北院外發表談話。（圖／柯文哲臉書）

柯文哲上午步入北院前，發表簡短談話。柯文哲說，今天是台灣司法史上重要的一天，這不僅關係到他個人，也關係到台北市的市政發展，更關係到台北市政府公務員的尊嚴。司法是國家最後一道防線，它唯一的目的就是維持社會的公平正義，它應當被人民信任，最重要的是，司法不可以變成當權者的統治工具，特別是司法不可以勾結媒體淪為政治打手，變成迫害人民的工具，他相信大罷免大失敗、32比0，台北地檢署的檢察官絕對是重要的因素。

柯文哲表示，本來今天可以利用法庭直播的機會，讓這個社會眾所矚目的案子，可以向這個社會大眾來公開說明，結果今天這個法庭直播，變成了事後的紀錄片，「我內心坦蕩，我希望真相可以水落石出，我希望法庭可以直播，讓大家知道到底發生了什麼事，結果你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道。」

柯文哲說，不過即使如此，今天他還是會在法庭上，為他自己的清白、為公務員的尊嚴、為台灣社會的公平正義奮戰到底。



